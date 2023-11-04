Сила уяви. У людей і щурів виявили щось спільне, що дає їм змогу "подорожувати"

Нове дослідження припускає, що гризуни, як і люди, здатні переміщатися в просторі, використовуючи лише свою думку.

Щоразу, заплющуючи очі й подумки переставляючи меблі або прогулюючись знайомими вуличками, ми здатні викликати в уяві безліч ситуацій і місць, які просто зараз не перебувають перед нами. Можна було б подумати, що ця здатність є тільки у людей, проте вчені вважають, що це не зовсім так, пише The Guardian.

Нове дослідження вчених з дослідницького кампусу Джанелія Медичного інституту Говарда Г'юза показує, що щури, схоже, також мають цю дивовижну здатність подорожувати подумки. Автори дослідження виявили, що гризуни можуть орієнтуватися в просторі, який раніше вже бачили, використовуючи при цьому лише свої думки. У результаті вчені припустили, що у гризунів, ймовірно, є свого роду уява.

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За словами першого автора дослідження Чонгсі Лая, їхня робота стала першою, яка показує, що тварини можуть за своїм бажанням гнучко активувати уявлення мозку про місця, які перебувають далеко від них у цей момент, але були раніше досліджені. Команда зазначає, що їм, по суті, вдалося виявити фундаментальний будівельний блок особливого типу уяви, що дає змогу проєктувати себе в минуле або в майбутнє в рамках певного сценарію.

Більш ранні дослідження вже виявили, що ділянка мозку, гіпокамп, містить свою мапу, що показує раніше вивчене середовище. Також відомо, що, коли люди переміщуються по певних місцях у подібному середовищі, це активує певні нейрони в нашому мозку. Люди також здатні подумки уявити, що переміщуються місцями, які раніше вже відвідували, наприклад, коридором на роботу.

У новому дослідженні вчені вирішили зосередитися на розумінні того, чи можуть щось подібне робити гризуни. Під час роботи команда використовувала інтерфейс "мозок-машина", де електроди були хірургічно імплантовані в мозок тварин. Після цього щурів помістили на бігову доріжку на 360-градусній арені віртуальної реальності, показавши на екрані мету, до якої їм слід було бігти.

Щури рухалися, кулька на біговій доріжці поверталася, а видиме місце розташування тварини у віртуальному середовищі оновлювалося на екрані. Простими словами, картинка показувала те, як якби щур дійсно бігав у віртуальному середовищі. Наприкінці шляху, коли тварини досягали мети, вони отримували ласощі. Після цього ціль переміщували у віртуальній реальності й все повторювалося знову.

На початковому етапі експерименту вченим вдалося зафіксувати активність у гіпокампі щурів. Після цього вони використовували комп'ютерну систему і перевели нейронну активність у певні місця в середовищі віртуальної реальності. На наступному етапі вчені відокремили бігову доріжку від системи віртуальної реальності — в результаті гризуни просто не могли досягти мети, рухаючись на біговій доріжці. Однак водночас гризуни могли використовувати свою мозкову активність для навігації у віртуальному середовищі.

Далі команда проаналізувала активність гіпокампа щурів у режимі реального часу під час руху. У результаті їм вдалося оновлювати екран кожні 100 мілісекунд, відображаючи поточне місце розташування тварин у віртуальному середовищі, ґрунтуючись лише на тому, що відбувалося в мозку реципієнтів. Таким чином вчені виявили, що щури дійсно могли рухатися до мети, використовуючи лише свою мозкову активність.

Після цього вчені провели ще один експеримент, у якому щури залишалися нерухомими, але мали спрямувати об'єкт на екрані до певної мети в середовищі віртуальної реальності. Цікаво, але тваринам це знову вдалося. У результаті вчені дійшли висновку, що щури, ймовірно, справді мають уяву.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що щури можуть відчувати музичний ритм і рухатися в такт.