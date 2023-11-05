На шляху до катастрофи. Люди порушили один із найважливіших циклів на Землі: чим це загрожує

Діяльність людини призвела вже до багатьох негативних змін довкілля, тепер виявляється, що порушується і сольовий цикл.

Люди своєю діяльністю призвели до підвищення температури на планеті, до вимирання багатьох видів тварин, а також до інших негативних змін навколишнього середовища. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Reviews Earth & Environment, виявляється людство також порушує природний сольовий цикл на Землі, пише ScienceAlert.

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Геологічні та гідрологічні процеси на нашій планеті призводять до перенесення солі з океанів на сушу протягом тривалого часу. Але люди прискорюють цей процес завдяки видобутку корисних копалин, освоєнню земель і використанню солі для танення льоду на дорогах взимку. Згідно з дослідженням, через порушення сольового циклу на Землі з'являється загроза для запасів прісної води на нашій планеті.

Вчені вивчили різні види солей, не тільки хлорид натрію, який використовується в кулінарії, у різних середовищах, включно з річками і ґрунтом. За словами дослідників, деякі події, такі як висихання озер, навіть підвищують концентрацію солі в повітрі. Також солі дуже багато в джерелах прісної води.

Дослідники кажуть, що сольовий цикл, який можна простежити від надр Землі до атмосфери вже порушений через діяльність людей. У дослідженні зазначено, що приблизно 1,5 млрд гектарів ґрунту на планеті вже постраждало від підвищення концентрації солей, водночас навіть сіль, яку використовують для танення льоду взимку на дорогах, потрапляє в повітря і її там стає більше.

Найбільшою проблемою вчені вважають збільшення солоності джерел прісної води. Якщо цей процес не зупинити, то кількість придатної для пиття води на Землі різко скоротиться. І це призведе до негативних наслідків для тваринного і рослинного світу.

Вчені кажуть, що якщо уявити Землю, як один живий організм, то збільшення кількості солі може негативно вплинути на функціонування життєво важливих органів цього організму. Простіше кажучи, постраждають великі екосистеми.

Автори дослідження вказують на те, що кількість солі на Землі впливає на дуже багато процесів на нашій планеті. Починаючи від того, скільки снігу утворюється на вершинах гір, до ймовірності того, що люди можуть підхопити респіраторне захворювання.

Учені вважають, що потрібно ще ретельніше оцінити рівень впливу людини на зміну соляного циклу, а також зменшити цей вплив. Хоча сіль не вважається головним забруднювачем прісної води, все ж якщо її рівень стане надто великим у навколишньому середовищі, то буде справжньою катастрофою.

Як уже писав Фокус, прісної води може не вистачити на всіх. Вчені назвали півкулю, яка повільно висихає. Дослідники виявили, що за останні два десятиліття вона висихала швидше, ніж інша півкуля Землі.