Десятки тисяч монет: дайвер знайшов масштабний скарб часів Римської імперії (відео)

Поблизу Сардинії дайвер виявив скарб монет Римської імперії. Археологи вже досліджують знайдені монети: вони всі у винятковому стані й загальна кількість налічує від 30 до 50 тисяч екземплярів.

Поблизу міста Арзакена, на острові Сардинія, дайвер, який досліджував морські глибини біля північно-східного берега, виявив скарб старовинних бронзових монет. Міністерство культури Італії оголосило про цю знахідку і відправило команду підводних археологів, щоб захистити й вивчити ці дорогоцінні артефакти, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Монети, яких, за оцінками, налічують від 30 000 до 50 000 екземплярів, датуються першою половиною четвертого століття. Точний підрахунок ще триває, оскільки експерти ретельно вивчають і класифікують колекцію. Ця знахідка перевершує аналогічну 2013 року у Великій Британії, поблизу міста Сітон.

Підводний скарб також включав амфори, деякі з яких походять з Африки, а інші — зі Сходу, хоча і в меншій кількості. Досліджуючи морське дно, водолази виявили дві окремі ділянки з розкиданими монетами — цікавий натяк на можливі корабельні аварії поблизу. Дивовижно, але більшість монет збереглися у гарному стані, лише чотири екземпляри мають незначні пошкодження, але все ще розбірливі.

На Сардинії виявлено величезне багатство монет IV століття нашої ери

Історичний контекст цих монет не менш цікавий. Вони належать до періоду між 324 р. н. е. та 340 р. н. е. Віднайдені монети походять із різних монетних дворів Римської імперії, за винятком Антіохії, Александрії та Карфагену.

Луїджі Ла Рокка, співробітник департаменту археології Сардинії, прокоментував знахідку: "Скарби, знайдені у водах біля Арзакени, є одним із найважливіших відкриттів монет за останні роки".

Окрім історичного значення, знахідка показує важливість збереження археологічної спадщини, захованої на дні Середземного моря. Ці стародавні монети є свідченням багатої історії цього регіону і нагадуванням про незліченні скарби, які все ще чекають на те, щоб бути виявленими.

Раніше Фокус писав про портове місто, яке виявили в Марокко. Воно займає площу у 5 разів більшу за Помпеї й колись, ймовірно, відігравало вирішальну роль у торгівлі.

А також ми розповідали про володарку морів, якій Рим мало не програв. Її також називали королевою піратів, а фольклор свідчить, що вона була мудрішою за змію, хоробрішою за лева і вродливішою за фей.