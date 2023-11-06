Важке життя змінює наш мозок: учені розповіли, як це проявляється

Завдяки новому дослідженню вчені змогли визначити вплив неприємних і важких життєвих ситуацій на роботу ділянок нашого мозку і те, як вона змінюється від стресу.

Ми часто чуємо фразу про те, що важке життя залишає відбиток на людях. Найчастіше це відбивається в їхньому погляді та поведінці, але вчені, схоже, знайшли орган, який страждає від непростих життєвих ситуацій. У новому науковому дослідженні вчені представили докази зміни реактивності мозку у відповідь на негативний життєвий досвід, пише Medical News.

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Дослідники використовували багаторівневий аналіз щільності ядра (МАПЯ) для аналізу досліджень функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) на основі завдань, прагнучи отримати більш точне уявлення про те, як негативні переживання впливають на роботу мозку і потенційно підвищують ризик розвитку психічних розладів.

Мета-аналіз включав всебічний пошук у кількох базах даних. Початковий набір із 2 016 рефератів був звужений за допомогою спеціальних критеріїв відбору до 336 для детальної оцінки. Для синтезу даних за дослідженнями та оцінки узгодженості активацій мозку, пов'язаних із несприятливими факторами, використовували МАПЯ.

Під час дослідження вчені узагальнили результати 83 наукових спостережень, у яких взяли участь 5242 людини. З'ясувалося, що в людей, які зіткнулися з несприятливими умовами, спостерігається підвищена активація правого мигдалика і знижена активність медіальної лобної звивини. Ці реакції були однаковими для різних завдань і типів несприятливих умов, включно з емоційним опрацюванням і гальмівним контролем, але не в завданнях на пам'ять або опрацювання винагороди.

Крім того, під час дослідження було виявлено вплив різних типів несприятливих факторів на активність мозку. Якщо змішані несприятливі чинники призводили до підвищення активності в таких областях, як права мигдалина, то конкретні результати для несприятливих чинників, пов'язаних із депривацією, виявилися непереконливими. Навпаки, несприятливі обставини, пов'язані з травмою, призводили до посилення активації двосторонньої мигдалини і зниження активності в середній лобовій звивині та передній поясній корі.

Автори також виявили зв'язок між травмою, підвищеною реакцією мигдалини і психопатологічними станами, такими як ПТСР. У дорослих, які зіткнулися з несприятливими факторами, спостерігалася підвищена активація правої мигдалини, що вказує на можливе порушення здатності префронтальної кори регулювати активність мигдалини.

Таким чином, проведений метааналіз свідчить про те, що серйозні несприятливі чинники можуть перебудовувати механізми реагування мозку, зокрема мигдалин і префронтальної кори, впливаючи на те, як людина психологічно справляється з труднощами. Ці результати підкреслюють важливість подальших досліджень для повного розуміння довгострокового впливу подібних ситуацій на роботу мозку та можливого пошуку нових методів лікування психологічних хвороб.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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