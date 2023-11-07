Простягалися на сотні кіломентрів. Археологи виявили неймовірні зв'язки між містами мая (фото)

Глибоко в серці мексиканського штату Кампече лежить Ецна. Нещодавні археологічні відкриття проливають нове світло на це загадкове місто мая, припускаючи, що воно мало культурні зв'язки, які простягалися більш ніж на 300 кілометрів до відомого міста мая Чичен-Іца.

Історія міста Ецна бере свій початок у V столітті до нашої ери, і приблизно до 200 року нашої ери воно перетворилося на жвавий центр населення і культури. Однак близько 1500 року н. е. це колись квітуче місто спорожніло, залишивши після себе загадку, чому його покинули, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фахівці з Національного інституту антропології та історії (INAH) проводили розкопки на об'єкті 512 в археологічній зоні Ецна. Те, що вони виявили, не може не захоплювати. Споруда 512, чотирикутна будівля, належить до раннього посткласичного періоду (900-1200 рр. н. е.). Але що дійсно вражає, так це те, що вона побудована на ще старішій будівлі класичного періоду (200-600 рр. н. е.).

Під час розкопок археологи виявили вхід з портиком з двома прорізами, дві колони, що підтримували дах, і штучну порожнину, висічену в скелі. Ця порожнина, схоже, слугувала поховальною гробницею.

Особливо дивує архітектурна схожість Споруди 512 з будівлями дворово-галерейного типу, знайденими в Чичен-Іці. Ці споруди в Чичен-Іці зазвичай використовували для релігійних церемоній і підношень. Чичен-Іца, величезне місто мая, розташоване приблизно за 307 кілометрів від Ецни.

Попередні дослідження вже відзначали архітектурну схожість між стилем Ецна і стилем Пууч Фото: INAH

За словами доктора Бенавідеса з INAH, архітектурні паралелі між двома містами є значними. "На додаток до розмаху архітектурних стилів Чичен-Іци, — пояснює він, — його присутність в Ецні вказує на зв'язки, які підтримували обидва міста в ранній посткласичний період".

Попередні дослідження вже відзначали архітектурну схожість між стилем Ецна і стилем Пууч, попри відстань Ецни від пам'яток на пагорбах Пууч. Ці попередні знахідки натякали на можливі контакти на заході. Однак, нещодавнє відкриття на Споруді 512 тепер дозволяє припустити, що цей рівень контакту простягався набагато далі, ніж вважалося раніше.

Дослідження показує дивовижні архітектурні та культурні зв'язки, які пов'язували міста Ецна і Чичен-Іца, розділені сотнями кілометрів. Це відкриття свідчить про багату і складну павутину відносин, що пов'язувала різні міста-держави мая.

З практичного погляду ці знахідки збагачують наші знання про стародавній світ мая, надаючи нове розуміння їхньої архітектури, релігійних практик і, можливо, навіть торговельних мереж. Хоча це не вирішує вічної таємниці, чому Ецну зрештою покинули, але надає цінні шматочки пазла.

Раніше Фокус писав, чому на ацтекському фестивалі жерці вдягали шкіру військовополонених.

А також ми розповідали про останки дитини-вампіра, яким 400 років. Їх виявили в запечатаній польській могилі.