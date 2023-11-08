Блукаюча мертва зірка зіткнеться із Сонячною системою: що станеться насправді

Нове дослідження показало, чи зіткнеться білий карлик-ізгой із Сонячною системою, що може спричинити хаос у ній.

У 2022 році група астрономів вивчила траєкторію руху зірки білого карлика, що блукає в космосі, і дійшла висновку, що приблизно через 29 тисяч років вона зіткнеться з Сонячною системою і викличе хаос у її внутрішній частині. Автори недавнього дослідження, опублікованого у виданні Astrophysical Journal, провели нові розрахунки, які показали, наскільки правильним було попереднє припущення про майбутню катастрофу, пише Space.

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Автори минулорічного дослідження провели аналіз даних космічного телескопа Gaia, щоб виявити блукаючі зірки, які прямують у бік Сонячної системи. Таким чином вони виявили зірку білий карлик WD 0810-353. Такі зірки є маленькими, але дуже щільними залишками померлих зірок, схожих на Сонце, які можуть мати таку саму, як і наша зірка масу.

Вчені висловили припущення, що приблизно через 29 тисяч років ця мертва зірка підлетить до нашої Сонячної системи на відстань у половину світлового року. Це приблизно в 31 000 разів більше, ніж відстань від Землі до Сонця. У цьому випадку гравітаційний вплив білого карлика може трохи зруйнувати Хмару Оорта, регіон на краю Сонячної системи, наповнений кометами та іншими крижаними тілами. Тобто гравітаційний вплив мертвої зірки призведе до того, що деякі крижані тіла полетять із Хмари Оорта у внутрішню частину Сонячної системи, що викличе справжній хаос. Це може призвести навіть до знищення Землі, припустили вчені.

Вчені висловили припущення, що приблизно через 29 тисяч років ця мертва зірка підлетить до нашої Сонячної системи на відстань у половину світлового року. Це приблизно в 31 000 разів більше, ніж відстань від Землі до Сонця Фото: space.com

Автори нового дослідження провели спостереження за WD 0810-353 і виявилося, що мертва зірка має дуже сильне магнітне поле. В астрономії магнітні поля мають вирішальне значення для розуміння багатьох характеристик зірки і якщо їх не враховувати, то це може призвести до неправильного розуміння тих чи інших явищ.

Минулого року вчені вивчили швидкість польоту і його траєкторію на основі дослідження спектра світла, який випромінює зірка, і поділу його на різні довжини хвиль. Річ у тім, що магнітні поля можуть впливати на спектр світла зірки, і таким чином справжня відстань до неї може виявитися іншою.

Гравітаційний вплив мертвої зірки призведе до того, що деякі крижані тіла полетять із Хмари Оорта у внутрішню частину Сонячної системи, що викличе справжній хаос. Це може призвести навіть до знищення Землі, припустили вчені Фото: space.com

Автори нового дослідження дійшли висновку, що магнітне поле білого карлика справді вплинуло на спектр світла мертвої зірки, і швидкість її польоту, а також траєкторія не відповідають попереднім припущенням.

За словами вчених, насправді WD0810-353, як показали нові розрахунки, точно не зіштовхнеться з Сонячною системою, і, можливо, ця зірка взагалі летить навіть не в бік Сонця. Тож, принаймні ця блукаюча зірка точно не загрожуватиме нашій планеті через 29 тисяч років.

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