Сильна і незалежна. "Ходяча акула" народила дитинча без допомоги самця (фото)

Співробітники акваріума, в якому міститься самка, запевняють, що останні чотири роки її не селили разом із самцем.

Погонна акула (Hemiscyllium ocellatum), також відома як "ходяча акула" здивувала дослідників в акваріумі Чикаго. Самка показала, що для народження потомства їй зовсім не потрібен самець — доглядачі виявили, що вона виробила запліднене яйце, з якого з 'явилося дитинча, пише IFLScience.

Попри те, що ця подія може здатися морським дивом, місцеві дослідники впевнені, що все набагато простіше: народження дитинчати акули можна пояснити партеногенезом. Зазначимо, що це слово походить від грецького слова "parthenos" і латинського "genesis", що в перекладі означає "цнота" і "народження" відповідно. Відомо, що партеногенез дає змогу ембріона розвиватися з незаплідненої яйцеклітини.

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Представники акваріума повідомляють, що самку доставили до зоопарку Брукфілда у віці 3 років. Науці відомо, що представники цього виду акул, як правило, досягають статевої зрілості лише у віці близько 7 років. Водночас співробітники акваріума зазначають, що ця самка не утримувалася з самцями з 2019 року. У 2022 році вона почала відкладати від 2 до 4 незапліднених яєць на місяць, і зрештою одне з них стало справжнім сюрпризом для співробітників акваріума.

За словами провідного фахівця з догляду за тваринами в зоопарку Брукфілда Майка Маселліса, це яйце було інкубовано на 5 місяців, поки 23 серпня з нього не вилупилося дитинча. Доглядачі акваріума також розповіли, що дитинча відмінно почувається і дотримується дієти, що складається з дрібно нарізаної мойви, щупалець кальмара та інших морепродуктів.

Цей малюк з'явився на світ 23 серпня Фото: CZS-Brookfield Zoo

Зазначимо, що деякі види тварин розмножуються тільки за допомогою партеногенезу, однак до акул це безумовно не відноситься. За словами Маселліса, вони вперше зіткнулися з такою ситуацією, проте колеги Акваріума Нової Англії вже були в подібному становищі, а тому стали чудовим джерелом інформації.

Це не перший випадок, відомий науці, коли партеногенез спостерігають в акул загалом і цього конкретного виду. У 2007 році партеногенез спостерігався в акули-молота, а 2021 році — у гладкоголової акули, а у 2022 році дитинчата народилися внаслідок партеногенезу в акули-зебри.

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