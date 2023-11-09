Зіткнення апарату NASA з астероїдом: з'явилися нові вражаючі кадри (відео)

Астроном-аматор зібрав найкращі зображення зіткнення зонда DART з астероїдом Діморф.

Жасінт Перес, астроном-любитель з Іспанії, використовував набір необроблених знімків, щоб створити серію відеороликів, на яких показано момент зіткнення апарату NASA з навколоземним астероїдом. Завдяки цим зображенням можна отримати нове уявлення про катастрофічну подію, яку спланували вчені і яка сталася наприкінці вересня минулого року, пише ScienceAlert.

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Місія DART являла собою експериментальний проєкт NASA, метою якого була зміна орбіти навколоземного астероїда Діморф під час його обертання навколо астероїда Дідім за допомогою удару космічним апаратом.

Учені успішно перевірили спосіб уникнути планетарної катастрофи в разі наближення до Землі небезпечного астероїда, який може впасти на планету. Тобто, тепер відомо, що за допомогою космічних апаратів можна змінювати напрямок польоту астероїдів, щоб вони не врізалися в нашу планету.

Для проведення експерименту NASA обрало два астероїди — Дідім (ширина 780 м) і Диморф (ширина 160 м). Останній є супутником Дідіма і здійснював повний оберт навколо більшого каменю за приблизно за 11,9 годин. Для того, щоб місію можна було вважати успішною, апарат DART мав змінити траєкторію польоту Диморфа, щоб змінився період його обертання.

Наприкінці вересня минулого року апарат NASA на величезній швидкості врізався в цільовий камінь, унаслідок чого в космос полетіло багато уламків. За моментом зіткнення спостерігав інший космічний апарат під назвою LICIAcube, який заздалегідь відокремився від апарату DART. За допомогою двох камер маленький зонд зробив дуже багато знімків і завдяки отриманим даним вчені змогли з'ясувати, якими були наслідки цього зіткнення. Нагадуємо, що орбітальний період Діморфа було змінено, а значить місія пройшла успішно.

Жасінт Перес взяв необроблені зображення апарату LICIAcube, попрацював над ними і створив серію відеороликів, які представив у соціальній мережі Х. На цих кадрах можна побачити величезні викиди уламків з поверхні Діморфа, які виявилися набагато більшими, ніж очікували вчені. Після удару в космос полетіло понад мільйон кілограмів уламків, а також утворився своєрідний кометний хвіст, який упродовж кількох місяців збільшився до розміру в 10 тисяч км.

Вчені з'ясували, що період обертання Діморфа скоротився на 33 хвилини, що було набагато більше, ніж спочатку передбачалося. Але ці зміни відбулися не тільки внаслідок удару по космічному каменю. Дослідження показали, що в основному траєкторія польоту Діморфа змінилася внаслідок викиду уламків, який передав набагато сильніший імпульс астероїду, ніж саме зіткнення.

Учені дійшли висновку, що збити зі шляху небезпечний астероїд, що летить до Землі, легше, якщо він не є твердим каменем, а складається з безлічі каменів.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження засвідчило, що насправді Діморф був колись частиною астероїда Дідім, а потім сформувався як окремий астероїд-супутник.