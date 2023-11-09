Інженерний геній династії Чола: чому індуїстський храм Брігадісвара не відкидає тіні (фото)

Історія Індії може похвалитися численними архітектурними шедеврами. Серед них — храм Брігадісвара, відомий своєю унікальною особливістю: опівдні його тінь немовби повністю зникає.

Храм Брігадісвара, який також називають Великим храмом, побудований у 1010 році нашої ери за часів правління династії Чола, під владою царя Раджараджа Чола I. Зараз разом з іншими храмами династії Чола він входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, пише Ancient Origins.

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Храм Брігадісвара — це інженерне диво з височенною віманою, або храмовою вежею, яка сягає близько 66 м у небо. Вражає те, що ця масивна споруда опівдні не відкидає тіні на землю, на відміну від більшості високих будівель. Натомість здається, що храм сам поглинає свою тінь.

Зникнення тіні храму стало можливим завдяки його геніальній конструкції. Побудований з одного шматка граніту вагою приблизно 80 тонн, він ретельно спроєктований і точно розташований. А тому його тінь відкидається на нього самого, через що здається, ніби вона повністю зникає.

Архітектурна точність храму проявляється в його плануванні, яке ідеально узгоджується зі сторонами світу.

Зникаюча тінь від храму Брігадісвара — це не просто цікавинка, вона має глибоке символічне значення. В індуїстській філософії тіні часто уособлюють мінливість та ілюзорність світу. Їхня миттєва присутність слугує символом швидкоплинності життя.

Хоча точна мета цього унікального дизайну залишається спекулятивною, храм продовжує привертати увагу істориків, архітекторів і духовних шукачів Фото: Вікіпедія

Спроєктувавши храм, який, здається, втрачає свою тінь опівдні, архітектори Чола, можливо, намагалися передати ідею виходу за межі тимчасового, матеріального світу і руху до вічного божественного світла.

Хоча точна мета цього унікального дизайну залишається спекулятивною, храм продовжує привертати увагу істориків, архітекторів і духовних шукачів, які прагнуть розгадати його таємниці. Деякі дослідники припускають, що ця конструкція могла слугувати астрономічним інструментом для позначення рівнодення, зважаючи на передові знання з астрономії в Стародавній Індії.

Інші припускають, що це могло бути навмисною заявою про владу і престиж династії Чола, яка демонструвала свою майстерність у мистецтві, архітектурі та науці.

Незалежно від точної причини його створення, храм Брігадісвара є свідченням архітектурних і наукових досягнень стародавньої Індії. Його полудень без тіні — чудова особливість, яка демонструє геніальну інженерну та культурну символіку, закладену в цьому стародавньому диві. Таємничість цього храму продовжує зачаровувати людей і слугує мостом до багатої та дивовижної історії Індії.

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