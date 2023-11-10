Химера у плоті. Вчені створили "світну" мавпу з двома наборами ДНК (фото)

Під час експерименту самка вперше у світі народила химерного примата, який не був людиною.

Це дослідження може нагадувати сцени з науково-фантастичного фільму жахів. Під час експерименту вчені взяли стовбурові клітини ембріона 7-денної мавпи та ввели їх у незв'язаний 4-5-денний ембріон того ж виду. Далі його помістили в самку мавпи й згодом вона народила повністю сформованого самця, пише New Atlas.

Фактично це дитинча стало першим у світі химерним приматом, який не є людиною. Зазначимо, що раніше вчені також використовували цей метод для створення людини та мавпи, однак їх було знищено перед подальшим розвитком. І все ж команда зазначає, що вперше введений генетичний матеріал становив такий значний відсоток у складі тканин новонародженого.

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За словами старшого автора дослідження Чжень Лю з Китайської академії наук (CAS), у своїй роботі вони домоглися того, що ін'єктовані стовбурові клітини сформували близько 92% тканини мозку дитинчати і загалом склали 67% складу тварини. Тепер команда сподівається, що вони зможуть використовувати цей метод для створення більш точних моделей мавп для вивчення неврологічних захворювань, а також інших досліджень.

Однак найбільш неймовірним у даному дослідженні видається рекордно високий внесок ембріональних стовбурових клітин у розвиток плода. Науковці використовували зелений флуоресцентний білок для фарбування плюрипотентних клітин, які мали здатність диференціюватися в усі різні типи, необхідні для "побудови" тіла тварини. Таким чином їм вдалося відстежити, яка частина генетичного матеріалу сприяла розвитку дитинчати.

На цьому малюнку показано процес за участю плюрипотентних клітин, що "світяться", зокрема формування ранньої ембріональної багатоклітинної гаструли, що дає змогу плоду розвинутися в химерну мавпу Фото: Cell

Уже після народження вчені виявили, що у малюка яванської макаки (Macaca fascicleis) виднілися виразні плями флуоресценції по всьому тілу, зокрема на кінчиках пальців і в очах. Вчені також провели аналіз, за допомогою секвенування генів і низку інших тестів, і виявили, що донорські стовбурові клітини були присутні у 26 різних тканинах і становили від 21 до 92% їх відсотків.

Загалом близько 67% тканин було сформовано ін'єктованими стовбуровими клітинами. Вони були представлені в:

мозку;

серці;

нирках;

печінці;

шлунково-кишковому трактові;

яєчках.

За словами співавтора дослідження, наукового директора Інституту нейронаук при CAS, професора Му-Мінга Пу, на жаль, новонароджене дитинча прожило всього 10 днів. Відомо, що в нього трапилася дихальна недостатність і переохолодження, внаслідок чого вченим довелося приспати малюка. Зазначимо, що точна причина погіршення здоров'я дитинчати все ще невідома, але вчені вважають, що причина може бути пов'язана з епігенетичними відмінностями між типами клітин.

Зазначимо, що використання організмів "Франкенштейна" для створення розумних тварин для використання людиною порушило серйозні етичні питання і все ще залишається вельми суперечливою галуззю наукових досліджень. Зазначимо, що химера — назва, дана одному організму, отриманому з двох або більше джерел клітин різного генетичного походження.

Раніше Фокус писав про те, що жовті божевільні мурашині використовують небачене раніше розмноження: штампують химер на конвеєрі.