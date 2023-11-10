Підбирали колір свідомо: вчені дослідили кам'яні намистини віком 5 тисяч років (фото)

Учені дослідили кам’яні намистини з околиць озера Туркана у Східній Африці і виявили дивовижні та неочікувані зв’язки. Класифікувавши сотні артефактів вони знайшли закономірність, яка натякає на культурні обміни.

Поблизу озера Туркана у Східній Африці зроблено знахідку, яка проливає світло на життя скотарів, що жили там 5 000 років тому. Ці стародавні громади ховали своїх померлих на общинних кладовищах, позначених кам'яними колами і стовпами, подібними до Стоунгенджу у Великобританії, пише Phys.org.

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Стовпи Туркани розповідають унікальну історію про те, як ці люди адаптувалися до екологічних та економічних змін: у той час регіон переживав значні зрушення. Сахара, колись досить родюча, щоб підтримувати громади скотарів, висихала. Ця екологічна трансформація підштовхнула населення до міграцій на схід і південь. Навіть у Східній Африці рівень води в озерах знижувався, що змусило людей почати випасати тварин поряд з озером Туркана.

Археологи, які досліджували стоянки навколо озера Туркана, виявили що великі круглі кургани-платформи містили церемоніальні поховання людей, прикрашених яскравими кам'яними намистинами. Ці намистини, виготовлені з таких мінералів, як синьо-зелений амазоніт, ніжно-рожевий цеоліт, темно-червоний халцедон, фіолетовий флюорит і зелений тальк, дають змогу зазирнути в мистецькі та культурні форми вираження цих давніх спільнот.

Археологи, які досліджували стоянки навколо озера Туркана, виявили що великі круглі кургани-платформи містили церемоніальні поховання людей, прикрашених яскравими кам'яними намистинами Фото: Journal of Field Archaeology (2023). DOI: 10.1080/00934690.2023.2232703

Докторка Карла Клем, дослідниця, що спеціалізується на взаємовідносинах людини і довкілля під час економічних трансформацій, нещодавно очолила команду, яка провела перший комплексний мінералогічний аналіз цих намистин з турканського каменю. Основна увага зосереджена на розумінні того, які мінерали та гірські породи використовували давні пастухи для створення цих прикрас і звідки ці матеріали походять.

Носіння намиста є людською традицією вже понад 140 000 років, слугуючи формою символізму та культурного самовираження. Стовпові пам'ятки Туркана продемонстрували важливість традиції носіння кам'яних намистин через величезну кількість знайдених у похованнях, що свідчить про її стійкість протягом століть.

Класифікувавши 806 кам'яних намистин за типами мінералів і порід, дослідники виявили різноманітну колекцію, яка варіювалася залежно від місця знахідки. Рожеві цеоліти та бірюзові амазоніти домінували в таких місцях, як Лотагам-Норт і Джаріголе, натякаючи на культурний зв'язок між ними, попри те, що вони знаходяться за сотні кілометрів один від одного. Натомість у Манеманьї переважали більші та м'якші рожеві та білі кальцитові намистини.

Дослідники заглибилися у вивчення джерел цих намистин, визначаючи, чи були вони місцевого виробництва, чи придбані через торгівлю та далекі подорожі. На диво, більшість матеріалів мали можливі місцеві джерела в межах 150 км від місць встановлення стовпів, що свідчить про цілеспрямований відбір матеріалу.

Таке розуміння ландшафтів, через які проходили ранні пастухи, дає підказки про їхні пересування, практики поховання і навіть про потенційні культурні обміни. Дослідження припускає, що виготовлення намистин не було випадковим заняттям; воно передбачало свідомий вибір і, можливо, навіть торгові мережі.

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