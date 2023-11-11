Їжак, мурахоїд і кріт одночасно. Дослідники виявили унікальну єхидну в Індонезії (відео)

Ссавця, що належить до стародавньої групи яйцекладних тварин і поєднує в собі ознаки одразу трьох інших тварин, дивом вдалося сфотографувати на одній із 80 встановлених камер.

У результаті несподіваного наукового відкриття в горах Циклопа в Індонезії виявлено довгеньку єхидну Аттенборо — унікального ссавця, який не зустрічався понад шість десятиліть. Цей вид, що вирізняється різноманітними зовнішніми ознаками, які нагадують їжака, мурахоїда і крота одночасно, був зафіксований на фотокамеру дослідницькою групою з Оксфордського університету під час тривалої чотиритижневої експедиції, пише CBC.

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Цей ссавець вирізняється тим, що його відносять до монотремів — найдавнішої групи ссавців, які відкладають яйця. Раніше він був задокументований лише одного разу 1961 року голландським ботаніком. Єхидна, яка в різних формах мешкає також в Австралії та на рівнині Нової Гвінеї, відома своєю невловимою, нічною поведінкою, що робить її складним об'єктом для дослідників.

Знову виявлений давно зниклий вид ссавців, що мають шипи їжака, морду мурахоїда і лапи крота

Відкриття стало кульмінацією роботи понад 80 дистанційних камер, а вирішальне зображення було знайдено на останній карті пам'яті, перевіреній біологом Джеймсом Кемптоном. Цей момент, описаний як ейфорія і полегшення, ознаменував успішне завершення експедиції, яка була пов'язана з такими труднощами, як землетрус, малярія та екстремальні польові умови.

У співпраці з місцевою природоохоронною організацією YAPPENDA та селом Йонгсу Сапарі команда долала важкодоступні райони північно-східного Папуа. Єхидна має важливе культурне значення в місцевих традиціях, символізуючи вирішення конфліктів і гармонію.

Це нове відкриття не тільки розширює біологічні уявлення про рідкісні види, а й наголошує на важливості міжнародного та громадського співробітництва у справі охорони природи.

Раніше Фокус писав про те, скільки тварин мешкало на Землі за всю її історію. Обчислити точну кількість усіх тварин, які коли-небудь жили на планеті, складно, але у вчених є приблизна оцінка.

Також Фокус писав про те, що в Китаї народилися рідкісні гігантські панди-близнюки. Понад 30 років знадобилося вченим, щоб зберегти цей вид — поява панд-близнюків дає надію на відновлення популяції.