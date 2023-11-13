Спокій і умиротворення. Вчені розповіли про ефективність йоги в боротьбі з епілепсією

Нове дослідження пролило світло на ефективність вправ йоги в боротьбі з раптовим і небезпечним захворюванням, що зменшують його частоту і підвищують загальний рівень комфорту життя.

Нещодавнє дослідження свідчить про те, що заняття йогою можуть бути корисними для хворих на епілепсію. Багатообіцяюче дослідження, проведене вченими з Всеіндійського інституту медичних наук у Нью-Делі, показує, що йога може зменшити частоту нападів і пом'якшити пов'язану з ними стигматизацію, пише The Independent.

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У дослідженні брали участь люди віком 30 років, і основна увага приділялася впливу йоги на частоту нападів і сприйняття стигми. Учасники, які відчували в середньому один напад на тиждень і приймали не менше двох протисудомних препаратів, були розділені на дві групи. Одна група отримувала йогатерапію, що включала вправи на розслаблення м'язів, дихальні техніки, медитацію і позитивні афірмації. Інша група проходила фіктивну терапію, схожу за фізичними вправами, але без ключових елементів йоги, таких як синхронне дихання й усвідомленість.

Протягом трьох місяців обидві групи відвідували заняття під наглядом лікаря та займалися вдома. Через шість місяців у тих, хто займався йогою, спостерігалося більш значне зниження частоти нападів і відчуття стигматизації порівняно з фіктивною групою. Крім того, у групі йоги спостерігалося помітне зниження симптомів тривоги і поліпшення якості життя та усвідомленості.

Доктор Манджарі Тріпатхі, авторка дослідження, відзначила простоту й економічну ефективність поширення практики йоги в Інтернеті, що дає змогу розглядати її як альтернативну терапію для пацієнтів з епілепсією, які стикаються зі стигмою. У дослідженні, однак, відзначається обмеження, пов'язане з тим, що воно спирається на дані самозвіту про частоту нападів, які можуть бути не зовсім точними. Проте отримані результати підкреслюють потенціал альтернативних методів лікування у вирішенні проблем, з якими стикаються люди з епілепсією.

Раніше Фокус писав про те, що експериментальна терапія стовбуровими клітинами спрацювала на хворих на епілепсію людях. Перші два пацієнти позбулися важких нападів майже на 100%.

Також Фокус писав що, вчені виявили механізм у мозку, що дозволяє розуміти складні ре чення та інші мови. Новаторське дослідження пролило світло на те, як дві мережі мозку працюють разом для розшифровки складних речень, прокладаючи шлях до кращого розуміння засвоєння мови. Його дані можуть бути використані для боротьби з дислексією.

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