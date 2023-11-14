Від загадкового гуркоту "НЛО" в небі над США здригалися будинки: учений із Гарварду знайшов джерело

Жителі кількох штатів на північному сході США протягом 12 секунд чули жахливо гучний звук, від якого деренчали вікна.

Мешканці Нової Англії повідомили, що ввечері 20 жовтня вони почули дивний дуже гучний звук, від якого здригалися будинки і деренчали шибки у вікнах протягом щонайменше 12 секунд. Обсерваторія в Гарвардському університеті зафіксувала цей звук, але він не був пов'язаний з польотом літака або сильним поривом вітру. Мисливець за НЛО, відомий фізик Аві Леб вирішив з'ясувати, що це було за загадкове явище і чи було воно пов'язане з непізнаним літаючим об'єктом. У результаті він знайшов джерело сильного гуркоту, пише Daily Mail.

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Вчені з Гарвардського університету за допомогою своєї обсерваторії зафіксували дуже гучний звук у небі й водночас вони отримали повідомлення від місцевих жителів, що від цього звуку протягом короткого часу здригалися будинки та деренчали шибки на вікнах. Цей звук чули і відчували жителі кількох штатів на північному сході США ввечері 20 жовтня.

За словами Аві Леба, який тільки нещодавно поділився цією історією, він взявся за розслідування дивного інциденту. Перше, про що він подумав, з огляду на його збільшення пошуком інопланетян, так це про те, що, можливо, це аномальне непізнане явище і що інопланетяни, можливо, використовували свої передові технології на Землі.

Як показали дані, отримані обсерваторією, сильний гуркіт тривав 12 секунд, при цьому стався раптовий викид енергії, який спровокував ударну хвилю в атмосфері планети.

Леб визначив, що ця вибухова хвиля рухалася зі швидкістю приблизно 340 м/с, при цьому вона поширилася приблизно в радіусі 40 км від епіцентру вибуху невідомого об'єкта. Сам викид енергії був еквівалентний 2,4 кілотонни в тротиловому еквіваленті.

Леб дійшов висновку, що цей дуже гучний звук, викликаний вибухом в атмосфері, не має жодного стосунку до НЛО і це природне явище. Джерелом появи гуркоту став вибух величезного метеорита, який згорів в атмосфері Землі і був частиною метеорного потоку Оріоніди.

Джерелом появи гуркоту став вибух величезного метеорита, який згорів в атмосфері Землі і був частиною метеорного потоку Оріоніди Фото: Daily Mail

За словами Леба, такі метеорити можуть вибухнути з викидом великої кількості енергії, що призводить до появи ударної хвилі і величезного гуркоту.

Метеорний потік Оріоніди є щорічним явищем, адже Земля проходить через цей потік кожну дуже, але пік активності цього потоку припадає на 21 жовтня. Цієї ночі щогодини в небі з'являються по 25 метеоритів, що згорають в атмосфері і залишають після себе яскраві смуги.

Метеорні потоки складаються з уламків комет, що залишають такі камені в космосі після зближення із Сонцем. Ці уламки залишаються кружляти в околицях нашої зірки, і Земля пролітає через такі метеорні потоки щороку. Що стосується метеорного потоку Оріоніди, то як уже писав Фокус, він складається з уламків знаменитої комети Галлея.

Як уже писав Фокус, історія Гуманоїда Атаками отримала нове продовження. Іспанський бізнесмен, який є власником мумії дивної істоти, вважає, що знає, ким був 15-сантиметровий гуманоїд.