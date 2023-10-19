Уламки комети Галлея впадуть на Землю: коли дивитися на метеорний потік Оріоніди (фото)

Щорічний потік "зірок, що падають" буде особливо добре видно в нічному небі цими вихідними.

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Знаменита комета Галлея, яку востаннє спостерігали 1986 року, під час зближення із Сонцем залишила рій з уламків, який отримав назву метеорний потік Оріоніди. Уже в найближчі дві ночі настане пік активності цих "падаючих зірок", які можна побачити неозброєним оком, пише Forbes.

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Кожні 75 років до Сонця і Землі наближається знаменита короткоперіодична комета Галлея, яка є величезним об'єктом з льоду, каменю і пилу. Коли ця комета отримує велику дозу сонячного випромінювання, вона починає танути і таким чином у космосі утворюється рій з уламків. Вони продовжують кружляти навколо Сонця, і Земля щороку пролітає крізь цей потік.

Він отримав назву метеорний потік Оріоніди, бо в нічному небі здається, що метеорити, які згорають в атмосфері Землі і залишають яскраві смуги, прилітають із сузір'я Оріона. До речі комета Галлея є джерелом появи ще одного щорічного метеорного потоку — Ета-Акварііди, який з'являється у квітні.

Оріоніди не такий масштабний метеорний потік, як, наприклад, Персеїди, який видно в серпні в нічному небі. Якщо під час появи останнього в небі можна побачити до 100 згораючих метеоритів на годину, то Оріоніди не такі плідні — можна побачити від 10 до 20 "падаючих зірок". Фокус уже докладно писав про метеорний потік Персеїди і про те, звідки він виник.

Метеорний потік Оріоніди Фото: Forbes

Метеорний потік Оріоніди став помітним ще 26 вересня, але пік його активності, коли в атмосфері згорає найбільше метеоритів, настане в ніч із п'ятниці, 20 жовтня, на суботу, 21 жовтня і в ніч із суботи на неділю, 22 жовтня.

Астрономи рекомендують починати спостереження за Оріонідами одразу після заходу Сонця, хоча найкраще вони стають видні після опівночі. У цей час Місяць не буде дуже яскравим, а тому не завадить спостереженням. Що може завадити, так це хмарна погода. Також метеорний потік має бути добре видно рано вранці, до сходу Сонця.

Щоб побачити, як невелика кількість метеоритів залишає яскраві сліди в нічному небі, потрібно знайти на небі сузір'я Оріона. Воно буде знаходитися на південному сході. Якщо небо буде ясне, то можливо, вам вдасться побачити "падаючі зірки".

Що стосується комети Галлея, то вона востаннє наближалася до Сонця і Землі в 1986 році. Наступного разу величезна комета повернеться до внутрішньої частини Сонячної системи 2061 року. До речі, наприкінці цього року комета вже почне свою зворотну подорож до Сонця.

Також Фокус писав про те, що компанія зі США показала "найкраще місце" у своїй капсулі для космічних туристів, звідки буде відкриватися дивовижний вид на Землю. І це місце є туалетом.