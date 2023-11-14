Ви все життя уявляли левиний рик неправильно: грізний лев у заставці MGM гарчить під фонограму

Звукорежисери використовували голос зовсім іншого звіра, щоб зробити заставку більш незабутньою.

Дивовижна заставка голлівудської кіностудії Metro Goldwyn Mayer (MGM), на якій з 1957 року з'являється лев Лео, відома в усьому світі. Фактично саме вона зробила рик лева одним із найбільш знакових у світі природи та Голлівуду, пише IFLScience.

Саме завдяки цій заставці та неймовірно харизматичному леву Лео, який у ній з'явився, первісний крик Короля джунглів закарбувався у свідомості публіки. Однак є одна невеличка проблема: насправді цей культовий рик зовсім не належить леву, фактично він лише відкриває рота і "гарчить" під фонограму.

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Зазначимо, що компанія MGM використовувала кілька левів, які в різний час з'являлися на заставці кіностудії, проте з 1957 року вони зупинилися на одній заставці — відео з великим левом на прізвисько Лео, саме він надалі став талісманом кіностудії. Уже 2021 року MGM перейшла на використання комп'ютерної графіки та використала графічного лева, який, утім, багато в чому заснований на зображенні Лео.

Однак у 1980-х роках сталося те, що буквально обдурило глядачів по всьому світу. Річ у тім, що звукорежисерові, який отримав безліч нагород, Марку Манджині доручили перезалити рик лева в стереофонічному форматі, сподіваючись зробити легендарний рик чіткішим і багатшим. Тут-то і почалися проблеми.

У відеоролику, використаному в заставці, Лео широко відкриває рот і скалить зуби — це може здатися вельми лютим, але, на жаль, цей звук не звучить лячно. За словами самого Манджині, він "швидше звучить сонно".

Під час роботи звукорежисер вивчив "словник великих кішок" і виявив, що леви, попри всю свою лютість, насправді не видають страхітливих звуків, демонструючи відкриту пащу з оголеними зубами, як показано на логотипі. Манджині виявив, що насправді звук, який можна почути, коли гарчить лев, схожий на "гігантське позіхання".

В очах звукорежисера ситуація виглядала вельми комічно, адже погляд з відкритим ротом, який, здавалося б, навіював трепет, насправді супроводжувався чимось, схожим на звук тварини, яка вирішила трохи подрімати. У результаті Манджині вирішив розв'язати цю проблему, використавши рик іншої тварини.

У результаті вони з командою використовували рик тигра. У результаті знаменита в усьому світі заставка кіностудії MGM показує лева, який просто гарчить під фонограму, де використано голос тигра. Манджині також зазначає, що їм з командою здавалося "зрадою" не використати звуки лева, проте факт залишався фактом — рик левів не був досить масштабним і величним.

Зазначимо, що леви цілком здатні видавати гучні, глибокі й вельми страхітливі звуки своїми квадратними голосовими зв'язками. Однак більша частина їхнього реву тонша, ніж часто думають. До речі, вчені також вважають, що леви видають найгучніший рик серед усіх великих кішок, його можна почути навіть на відстані до 8 кілометрів.

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