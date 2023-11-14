Знайдено спосіб забезпечити людей на Марсі киснем: допоміг робот-хімік (відео)

Робот-хімік виявив молекулу, що створює кисень на Марсі в результаті нового експерименту.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Synthesis, вчені навчили робота проводити дослідження метеоритів з Марса. У результаті робот синтезував сполуки, які можна використовувати для отримання кисню з води прямо на Червоній планеті, пише Space.

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Астронавтам на Марсі знадобиться кисень не тільки для дихання, а й для створення ракетного палива. Доставити кисень на Марс у потрібних кількостях — завдання дуже витратне. Тому вчені шукають способи створювати кисень із марсіанських ресурсів.

Наразі відомо, що на Марсі міститься багато водяного льоду і якщо його розтопити, то можна отримати воду, а якщо розщепити воду, то можна отримати кисень і водень. Але для цього потрібні каталізатори, тобто сполуки, що сприяють розщепленню молекул води на молекули кисню і водню.

Щоб створити ці каталізатори, вчені використовували спеціально навченого робота-хіміка, який проводив вивчення марсіанських метеоритів. За допомогою лазера робот сканував марсіанські метеорити і, як показало дослідження, виявив, що із заліза, нікелю, марганцю, магнію, алюмінію і кальцію в складі каменів можна отримати понад 3,7 млн молекул.

Астронавтам на Марсі знадобиться кисень не тільки для дихання, а й для створення ракетного палива. Доставити кисень на Марс у потрібних кількостях — завдання дуже витратне. Тому вчені шукають способи створювати кисень із марсіанських ресурсів Фото: NASA

Без втручання вчених робот вибрав, синтезував і протестував 243 різні молекули для того, щоб визначити найкращий каталізатор для розщеплення води. У результаті він створив один каталізатор, здатний розщеплювати воду за температури мінус 37 градусів за Цельсієм. Така низька температура якраз є на Марсі.

За словами вчених, цей каталізатор ефективно створює кисень шляхом розділення молекул води. Для створення цього каталізатора роботу знадобилося півтора місяця, тоді як людині довелося б шукати кращий каталізатор за допомогою наявних методів приблизно 2 тисячі років.

Водночас автори дослідження кажуть, що робот-хімік не може повністю бути самостійним під час проведення таких робіт, як мінімум тому, що люди йому потрібні для створення потрібної програми його дій. Робот-хімік працював у земних умовах, а тому вчені хочуть з'ясувати, чи зможе він працювати в умовах Марса, де щільність і склад атмосфери, вологість, гравітація і температура відрізняються від того, що є на Землі.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що полярні ночі на Марсі світяться зеленим. Дослідники з Європейського космічного агентства кажуть, що отримали перше підтвердження незвичайного явища на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що Китай збирається доставити на Землю зразки гірської породи з Червоної планети набагато раніше, ніж це зробить NASA. Якщо американці хочуть отримати зразки в 2033 році, то КНР — уже в 2031 році.

Фокус також писав про те, що новий ядерний двигун дасть змогу швидше досягти околиць Сонячної системи. Компанія Lockheed Martin створює космічний апарат з ядерним реактором для дослідження далекого космосу.