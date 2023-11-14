Допомога природи: вчені відкрили новий натуральний спосіб лікування раку

Виявлені під час останнього дослідження ферменти є унікальними і можуть зіграти велику роль не тільки у виробництві ліків, а й інших складних хімічних речовин.

Група вчених з Інституту біомедичних інновацій і технологій імені Герберта Вертхайма зробила важливе відкриття в галузі природного лікування раку. Дослідження дало змогу виявити два нових ферменти, які можуть знайти застосування в лікуванні захворювань, зокрема раку, пише Phys.org.

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Виявлені ферменти, названі "безкофакторними оксигеназами", унікальним чином включають кисень у нові сполуки без типових металевих кофакторів. Це відкриття має значення для виробництва складних природних хімічних речовин, зокрема потенційних ліків.

Ідентифікація ферментів пояснює силу дії тіанциміцину А — потенційного антибіотика і протиракової сполуки, заявляють автори. Синтез тіанциміцину А, спочатку виявленого 2016 року в ґрунтових бактеріях, залишався загадкою через складність розриву стабільних зв'язків вуглець-вуглець і утворення більш реакційноздатних зв'язків вуглець-кисень.

За словами вчених, ці ферменти дають змогу бактеріям виробляти сполуки, націлені на ДНК, що може бути корисно для боротьби з вірусами або раковими клітинами. Наразі тіанциміцин А перебуває на стадії розробки для антитілотерапії, спрямованої проти раку.

Відкриття, зроблене під керівництвом хіміка Бена Шена, стало можливим завдяки колекції з 125 000 бактеріальних штамів, що зберігається в Центрі вивчення природних продуктів, що є багатим ресурсом для досліджень натуральних продуктів. Сучасне секвенування геному та біоінформатика дають змогу розкрити потенціал цих штамів і виявити безліч раніше недокументованих природних продуктів.

Команда Шена, до якої входять постдокторанти Чун Гуй, доктор філософії, та Едвард Калкрейтер, доктор філософії, наразі зосередила свої зусилля на вивченні цих штамів і поширенні отриманих результатів серед наукової спільноти. Їхня робота свідчить про невикористаний потенціал природи у відкритті ліків і про неминуще значення натуральних продуктів у медичних дослідженнях.

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