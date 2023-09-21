Світло вказало шлях до перемоги. Розроблено ефективний метод знищення ракових пухлин

Поєднавши з'єднання, що активуються світлом, і посиливши їх платиною, вчені змогли домогтися знищення пухлин, до яких не могли підібратися наявні методи лікування.

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Рак, як і раніше, залишається складним викликом людству. Щорічно він забирає мільйони життів, але в спробі знайти порятунок від смертельної хвороби, вчені розробили нову сполуку, яка впливає на ракові клітини у спосіб, відмінний від існуючих методів лікування, що відкриває можливості для більш ефективної терапії. Про те, що їм вдалося зробити і чому це може змінити підхід до лікування раку, пише New Atlas.

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Сучасний метод, званий фотодинамічною терапією, використовує світлочутливі хімічні речовини, звані фотосенсибілізаторами, для знищення ракових клітин. Ці хімічні речовини активуються світлом певної довжини хвилі, зазвичай випромінюваним лазером або світлодіодом. Після активації вони генерують реактивні молекули, які ушкоджують ракові клітини, запускаючи в них процес самознищення, званий апоптозом.

Складність цього підходу полягає в тому, що для його роботи необхідний кисень. Багато солідних пухлин мають низький вміст кисню, що робить традиційну фотодинамічну терапію менш ефективною. Це обмеження змусило дослідників шукати альтернативу.

Нове рішення прийшло в особі світлоактивованих сполук з платиновим посиленням. Група дослідників спиралася на основу хіміотерапії на основі платини, яка використовується вже багато років, але може мати значні побічні ефекти, такі як токсичність і стійкість до препаратів. Вони змішали платину зі світлочутливими молекулами і створили нову сполуку, для ефективності якої не потрібен кисень.

Цю нову сполуку було випробувано на мишах із пухлинами й активовано за допомогою світла ближнього інфрачервоного діапазону. Результати виявилися вражаючими: розмір пухлини зменшився на 89%, а її маса — на 76%.

Фотооксиданти платини знищують ракові клітини киснево-незалежним способом, запускаючи унікальну форму клітинної загибелі Фото: mini-robots

Цікаво, що нова сполука запускає унікальну форму клітинної загибелі, відмінну від інших протиракових препаратів. Вона створює вороже середовище всередині самої ракової клітини, викликає окислювальний стрес і знижує внутрішній рівень pH клітини, роблячи його надто кислотним для виживання.

Крім того, ця сполука сприяє активізації імунної системи. Проведене дослідження показало значне збільшення кількості Т-хелперів, які допомагають в імунній відповіді, і цитотоксичних Т-клітин, які безпосередньо атакують ракові клітини.

Отримані перші результати дають змогу припустити, що нова сполука може стати значним кроком уперед у лікуванні раку. Наразі автори готуються до проведення більш комплексних досліджень, щоб краще зрозуміти властивості та потенціал цієї інноваційної терапії. Їхня мета — знайти відповідних кандидатів для клінічних випробувань, що може відкрити шлях до нових методів лікування онкологічних хворих.

Це новаторське дослідження не тільки пропонує більш ефективний спосіб впливу на ракові клітини, а й долає обмеження існуючих методів лікування і пропонує новий спосіб стимулювання імунної системи для боротьби з раком. Незважаючи на необхідність проведення додаткових досліджень, ця розробка дає надію на появу в найближчому майбутньому більш ефективних і менш токсичних методів лікування раку.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.