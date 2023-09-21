Свет указал путь к победе. Разработан эффективный метод уничтожения раковых опухолей

Соединив активируемые светом соединения и усилив их платиной, ученые смогли добиться уничтожения опухолей, к которым не могли подобраться существующие методы лечения.

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Рак по-прежнему остается сложным вызовом человечеству. Ежегодно он уносит миллионы жизней, но в попытке найти спасение от смертельной болезни, ученые разработали новое соединение, которое воздействует на раковые клетки способом, отличным от существующих методов лечения, что открывает возможности для более эффективной терапии. О том, что им удалось сделать и почему это может изменить подход к лечению рака, пишет New Atlas.

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Современный метод, называемый фотодинамической терапией, использует светочувствительные химические вещества, называемые фотосенсибилизаторами, для уничтожения раковых клеток. Эти химические вещества активируются светом определенной длины волны, обычно излучаемым лазером или светодиодом. После активации они генерируют реактивные молекулы, которые повреждают раковые клетки, запуская в них процесс самоуничтожения, называемый апоптозом.

Сложность этого подхода заключается в том, что для его работы необходим кислород. Многие солидные опухоли имеют низкое содержание кислорода, что делает традиционную фотодинамическую терапию менее эффективной. Это ограничение заставило исследователей искать альтернативу.

Новое решение пришло в лице светоактивируемых соединений с платиновым усилением. Группа исследователей опиралась на основу химиотерапии на основе платины, которая используется уже много лет, но может иметь значительные побочные эффекты, такие как токсичность и устойчивость к препаратам. Они смешали платину со светочувствительными молекулами и создали новое соединение, для эффективности которого не требуется кислород.

Это новое соединение было испытано на мышах с опухолями и активировано с помощью света ближнего инфракрасного диапазона. Результаты оказались поразительными: размер опухоли уменьшился на 89%, а ее масса — на 76%.

Фотооксиданты платины уничтожают раковые клетки кислородно-независимым способом, запуская уникальную форму клеточной гибели Фото: City University of Hong Kong

Интересно, что новое соединение запускает уникальную форму клеточной гибели, отличную от других противораковых препаратов. Оно создает враждебную среду внутри самой раковой клетки, вызывает окислительный стресс и снижает внутренний уровень pH клетки, делая его слишком кислотным для выживания.

Кроме того, это соединение способствует активизации иммунной системы. Проведенное исследование показало значительное увеличение количества Т-хелперов, которые помогают в иммунном ответе, и цитотоксических Т-клеток, которые непосредственно атакуют раковые клетки.

Полученные первые результаты позволяют предположить, что новое соединение может стать значительным шагом вперед в лечении рака. В настоящее время авторы готовятся к проведению более комплексных исследований, чтобы лучше понять свойства и потенциал этой инновационной терапии. Их цель — найти подходящих кандидатов для клинических испытаний, что может открыть путь к новым методам лечения онкологических больных.

Это новаторское исследование не только предлагает более эффективный способ воздействия на раковые клетки, но и преодолевает ограничения существующих методов лечения и предлагает новый способ стимулирования иммунной системы для борьбы с раком. Несмотря на необходимость проведения дополнительных исследований, эта разработка дает надежду на появление в ближайшем будущем более эффективных и менее токсичных методов лечения рака.

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