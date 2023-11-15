У столиці Хетського царства знайшли унікальний 2800-річний артефакт зі слонової кістки (фото)

Стародавнє місто Хаттуса має важливе історичне значення. Його знамениті клинописні таблички, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1986 році, представляють найдавнішу з відомих індоєвропейських мов.

У стародавньому місті Хаттуса в Туреччині зробили дивовижне відкриття, яке проливає світло на багату мистецьку спадщину. Ця чудова знахідка — виріб зі слонової кістки, прикрашений складними візерунками, — знайдена під час археологічних розкопок під керівництвом професора Андреаса Шахнера та його команди з Німецького археологічного інституту, пише Arkeonews.

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Стародавнє місто Хаттуса, колись столиця Хетської імперії в бронзовому віці близько 2000 року до н. е., має важливе історичне значення. Його знамениті клинописні таблички, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1986 році, представляють найдавнішу з відомих індоєвропейських мов.

Розкопки, що розпочалися 116 років тому в стародавньому місті Хаттуса, тривають і досі. Цей виріб зі слонової кістки розміром близько 30 сантиметрів у довжину і 10 сантиметрів у ширину може похвалитися вишуканою майстерністю виконання: на блискучому тлі зображені сфінкс, лев і дві фігури Дерева життя.

На виробі зображені сфінкс, лев і дві фігури Дерева життя Фото: Kemal Ceylan/AA

Що робить знахідку по-справжньому важливою, так це її рідкісність. За словами професора Шахнера, цей артефакт не схожий ні на що, знайдене раніше в цьому регіоні. Його детальні сцени та складна майстерність виконання дають унікальне уявлення про культурні та мистецькі зв'язки між Південно-Східною Анатолією та регіонами Південного Заходу і Греції впродовж першого тисячоліття до нашої ери.

Значення цієї знахідки виходить за межі її естетичної цінності. Завдяки детальним науковим дослідженням, які наразі тривають, дослідники прагнуть розгадати більше про мистецькі впливи та культурні обміни, що переважали в ту епоху.

Професор Шахнер припустив, що свого часу артефакт зі слонової кістки міг слугувати прикрасою для дерев'яної скриньки або меблів. Попри деякі пошкодження на правій і лівій сторонах, верхня і нижня частини залишаються у своєму первісному стані, натякаючи на те, що виріб міг бути більшим за розмірами.

Після завершення наукового аналізу виріб зі слонової кістки знайде своє місце в експозиції музею, де громадськість зможе помилуватися цим стародавнім шедевром. Це відкриття обіцяє не лише збагатити наше розуміння минулого, але й запропонувати відчутний зв'язок з мистецьким блиском минулої епохи.

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