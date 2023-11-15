Один із найшвидших метеорних потоків у 2023 році: коли можна побачити Леоніди (фото)

Цього року вже можна було спостерігати за кількома метеорними потоками, але Леоніди знамениті тим, що є одними з найпотужніших і найшвидших.

Минулого тижня можна було стати свідками двох частин метеорного потоку Тауриди, але тепер у вас буде можливість спостерігати за піком активності ще одного щорічного метеорного дощу під назвою Леоніди, пише ScienceAlert.

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Метеорний потік Леоніди виник внаслідок появи уламків, що з'явилися після того, як короткоперіодична комета 55P/Темпеля–Туттля трохи розтанула під час чергового наближення до Сонця. Ця комета здійснює повний обліт навколо Сонця за 33 роки і наступного разу її можна буде побачити поруч із Землею 2031 року.

Коли Земля під час свого орбітального руху навколо Сонця пролітає крізь уламки вищевказаної комети, то невеличке каміння потрапляє в атмосферу планети та, згораючи в ній, залишає після себе яскраві сліди, що світяться.

Метеорний потік Леоніди, здається, з'являється із сузір'я Лев, тому й отримав таку назву (Leo латиною). Можливо, цей метеорний потік не такий яскравий, як ті самі Тауриди, але, тим не менш, метеорити, що згорають в атмосфері, будуть приголомшливим видовищем. Пік активності метеорного потоку Леоніди настане в ніч із п'ятниці, 17 листопада, на суботу, 18 листопада. Але найкраще спостерігати за падаючими метеоритами перед сходом Сонця, тобто рано-вранці.

Метеорний потік Леоніди. Вид із космосу Фото: NASA

Вважається, що умови для спостереження за метеорним дощем будуть доволі хороші, адже в цей час небо буде освітлене невеликою кількістю сонячного світла, відбитого від Місяця. У будь-якому разі потрібно, щоб було дуже чисте небо.

Хоча цей метеорний потік вважається одним із найсильніших серед собі подібних, цьогоріч можна буде побачити лише від 10 до 15 згораючих метеоритів за годину впродовж ночі й закінчуючи рано-вранці. Найцікавіше, що метеорний потік Леоніди є одним із найшвидших серед собі подібних явищ. Уламки комети падатимуть в атмосферу Землі зі швидкістю приблизно 71 км/с.

Також цей метеорний потік відомий тим, що в минулому на Землі кілька разів спостерігали величезну кількість метеоритів, що падали вниз в атмосфері. Наприклад, один із найвідоміших таких випадків стався 1966 року, коли жителі деяких штатів США були свідками падіння до 3 тисяч метеоритів на годину.

Цей метеорний потік відомий тим, що в минулому на Землі кілька разів на Землі спостерігали величезну кількість метеоритів, що падали вниз в атмосфері. Наприклад, один із найвідоміших таких випадків стався 1966 року, коли жителі деяких штатів США були свідками падіння до 3 тисяч метеоритів на годину Фото: Wikipedia

Вчені прогнозують, що під час наступного зближення комети 55P/Темпеля–Туттля із Сонцем через 8 років, можна очікувати, що метеорний потік Леоніди також продемонструє подібне масштабне знищення метеоритів у нашій атмосфері.

Як уже писав Фокус, у жовтні цього року можна було спостерігати за піком активності метеорного потоку Драконіди і метеорного потоку Оріоніди. Останній являє собою уламки відомої комети Галлея.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили дивне радіовипромінювання, що виходить від Сонця. Це відкриття може пояснити незвичайну поведінку далеких зірок.