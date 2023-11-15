8 простих кроків до довголіття: кардіологи поділилися звичками, що зміцнюють здоров'я

Асоціація кардіологів США представила суспільству список простих порад, які в сукупності омолодять організм і збільшать термін життя.

Нещодавні дослідження засвідчили, що дотримання восьми простих заходів із підтримання здоров'я може сприяти довголіттю. Дослідження показують, що дотримання восьми основних життєвих принципів, розроблених Американською кардіологічною асоціацією, може зменшити біологічний вік людини на 6 років, повідомляє Vanguard News.

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Перелік тих, хто омолоджує організм, передбачає здорове харчування, регулярні фізичні навантаження, відмову від куріння, достатній сон, підтримання здорової ваги, а також контроль рівня холестерину, цукру в крові та артеріального тиску.

Вважається, що ці заходи підтримують здоров'я серця і, отже, уповільнюють темпи біологічного старіння. Дослідження, проведене під керівництвом професорки Колумбійського університету Нур Макарем, виявило кореляцію між станом серцево-судинної системи та уповільненням біологічного старіння. У цьому дослідженні також зазначалося, що в міру поліпшення здоров'я серця біологічне старіння зменшується.

Дотримання цих восьми параметрів може не тільки сповільнити процес старіння, а й забезпечити довгострокові переваги для здоров'я, включно зі зниженням ризику хронічних захворювань і збільшенням тривалості життя. Доктор Дональд Ллойд-Джонс, який очолював групу авторів "8 основних показників життя" і колишній президент Американської асоціації серця на громадських засадах, наголосив на важливості отриманих результатів для розуміння взаємозв'язку між хронологічним і біологічним віком. Результати його попереднього дослідження будуть представлені на Наукових сесіях Американської асоціації серця 2023 року у Філадельфії.

Крім того, окреме шведське дослідження засвідчило, що вищий біологічний вік порівняно з реальним хронологічним віком пов'язаний із підвищеним ризиком інсульту, деменції та ALS (хвороба рухових нейронів).

8 чинників Life's Essential закликають вживати в їжу корисні продукти, як-от фрукти, овочі, нежирний білок і горіхи; регулярно займатися фізичною активністю; уникати тютюнових виробів; забезпечувати достатній сон; контролювати вагу; контролювати рівень холестерину, цукру в крові та артеріального тиску. Усі ці кроки в сукупності сприяють здоровішому і потенційно довгому життю, заявляють автори.

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