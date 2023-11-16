Богиня розбрату на задвірках Сонячної системи: що відкрили вчені на карликовій планеті Еріда

Дослідники продовжують вивчати особливості карликової планети, яка розташована приблизно у 68 разів далі від Сонця, ніж Земля.

Карликова планета Еріда, яка схожа за розміром на Плутон, ховається в найдальших куточках Сонячної системи та залишається загадкою з моменту її виявлення у 2005 році, пише Reuters.

Річ у тім, що Плутон був досліджений апаратом NASA "Нові горизонти" під час прольоту, що відбувся 2015 року. Еріда ж розташована на 40% далі від Сонця, ніж Плутон і ніколи не відвідувалася космічними апаратами.

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Нещодавно ж вченим вдалося отримати більш повне уявлення про внутрішню структуру Ериди на основі її орбітальної взаємодії з її супутником Дісномією.

За словами дослідників, Еріда має скелясту внутрішню частину, яка ховається під її крижаною оболонкою. Наприклад, у Плутона також є кам'яна внутрішня частина і лід зверху, але у цієї карликової планети також є підповерхневий рідкий океан.

"Ми вже знали, що Еріда більш скеляста, ніж Плутон, але ми не знали, чи відокремила Еріда цю породу від льоду. Як виявилося, в якийсь момент своєї історії Еріда стала досить гарячою, щоб розплавитися, що дозволило кам'янистим породам опуститися до центру карликової планети. Зараз же лід на її поверхні повільно тане під впливом залишкового тепла всередині планети. Найімовірніше, на Еріді немає підповерхневого рідкого океану", — каже планетолог із Каліфорнійського університету Френсіс Німмо, провідний автор опублікованого дослідження.

Діаметр Еріди становить близько 2326 км, що трохи менше ніж у Плутона, який дорівнює 2370 км. Наприклад, діаметр Місяця становить близько 3475 км. Також наголошується, що через концентрацію гірських порід, які щільніші за лід, маса Еріди приблизно на 25% перевищує масу Плутона.

"Плутон наростив свій розмір коштом льоду, тоді як Еріда в основному складається з гірських порід із невеликим шаром льоду на поверхні", — каже астроном Каліфорнійського технологічного інституту і співавтор дослідження Майк Браун.

Названа на честь давньогрецької богині розбрату, Еріда обертається в середньому приблизно в 68 разів далі від Сонця, ніж Земля. На повний оберт навколо Сонця у карликової планети йде 557 років. Плутон обертається на відстані в середньому приблизно в 39 разів далі Землі від Сонця.

Дослідники кажуть, що якщо потрапити опівдні на Еріду, то на карликовій планеті будуть сутінки через велику відстань до Сонця. Воно виглядало б не більше ніж яскравою зіркою в небі карликової планети.

"На Еріді наше Сонце можна закрити шпильковою головкою", — підсумував Браун.

Нагадаємо, NASA відправить місію в далекий космос, полюючи за "вбивцею" Плутона. У космічному агентстві будують плани з відправки космічного апарату до транснептунового об'єкта, який обертається навколо своєї осі за 40 земних днів, а навколо Сонця за 11 400 років. Він називається Седна і розташований утричі далі, ніж Нептун.