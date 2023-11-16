Різнокольорові стіни і кімнати з обігрівом: археологи в Лондоні зробили неймовірне відкриття

Робочі будинки – місця де у вікторіанській Британії бідняки могли отримати житло та їжу в обмін на працю. Проте з часом такі місця перетворилися на щось на кшталт виправних будинків, де бідняків використовували задля дешевої робочої сили.

У 1809 році в Лондоні відкрили робочий будинок Сент-Панкрас, що мав на меті забезпечити комфорт для тих, хто опинився у скрутному становищі. Нещодавні розкопки археологів з Музею археології Лондона (MOLA) відкрили подробиці про життя мешканців будинку Сент-Панкрас, які населяли це історичне місце, пише the Guardian.

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На початку XIX століття робочі будинки слугували місцем, де бідняки могли отримати притулок і базовий прожиток. Однак від мешканців також очікувалося, що вони будуть працювати. Деякі робочі будинки діяли скоріше не як місце допомоги знедоленим, а як виправні будинки, де "ув'язнювали" безробітних. Судячи з недавніх досліджень, будинок Сент-Панкрас, як видається, починав свою діяльність з акценту на підтримці, а не на стримуванні.

Гвілім Вільямс, керівник проєкту, сказав: "Хоча приміщення є спартанськими, ув’язнені були там не для того, щоб їх карали… Були сади, лазарет і дитячі кімнати. Вони визнають їхні потреби так само, як і кімнати з опаленням чи блідо-блакитна фарба на стінах".

Керамічна грілка, одна з багатьох знахідок, які свідчать про те, що на початку діяльності робітничий дім був більше зацікавлений у підтримці, ніж у стримуванні ув'язнених Фото: MOLA

Окрім спартанських приміщень, археологічні знахідки включають посуд із зображенням святого Панкраса та написом "Опікуни бідних Сент-Панкрас Мідлсекс". Особиста гігієна, очевидно, була важливою, про що свідчать залишки кістяної зубної щітки зі щетиною з кінського волосу.

Фрагмент посуду, знайдений під час розкопок Фото: MOLA

Спочатку будинок був розрахований на 500 жителів у 1809 році, але вже у 1850-х роках кількість мешканців різко зросла, досягнувши 1900. Переповненість стала серйозною проблемою, що спричинила розслідування 1865 року, проведене медичним журналом "Ланцет", який відзначив нездорові умови в переповнених палатах.

Вчені припускають, що робочий будинок Сент-Панкрас може бути знайомий читачам Чарльза Діккенса через роман "Олівер Твіст". Хоча Діккенс безпосередньо не писав про Сент-Панкрас, це зробив його друг Генрі Морлі у статті 1861 року під назвою "Закон про заморожених бідних", який описав жінку-біднячку, що чекає в лютий мороз на свою порцію хліба.

Згодом, у 1929 році, робочий будинок Сент-Панкрас перетворився на госпіталь. Під час Другої світової війни деякі з його будівель були пошкоджені бомбардуваннями, а частина знесені. Тепер у цьому місці відбувається нова трансформація — з'являється "Оріель", центр офтальмологічної допомоги, досліджень і освіти. Ця ініціатива є результатом співпраці між Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, Інститутом офтальмології UCL та Moorfields Eye Charity.

Доктор Леон Литвак, головний редактор проєкту "Листи Чарльза Діккенса", зазначив: "Іронічно, але проте радісно, ​​що місце, де відбувалися такі зловживання, перетворюється на новий сучасний очний центр, який, ми віримо, піклуватиметься про тих, кого він лікує, краще, ніж це було понад 160 років тому".

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