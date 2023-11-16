Повернення додому: рідкісний вид ящірок повернули в ареал проживання після масштабної пожежі
Крихітних рептилій знову заселили в пошкоджені масштабною пожежею території. Вважається, що загоряння сталося через зневажливі дії людей.
З метою відновлення популяції піщаних ящірок в одному із заповідників було проведено реінтродукцію цих рептилій після сильної пожежі у Вінфріт Хіт у квітні 2020 року. Унаслідок пожежі, що вимагала участі 45 пожежників, знищили територію, що дорівнює двом футбольним полям. Відтоді Dorset Wildlife Trust (DWT) не спостерігав піщаних ящірок у цьому районі, пише BBC.
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Щоб протистояти цій втраті, DWT випустив два десятки піщаних ящірок і планує завезти ще 150 особин, вирощених у неволі. Перед цим фонд провів необхідні роботи з управління середовищем існування, щоб забезпечити ящіркам відповідні умови, зосередившись на створенні голих місць проживання, необхідних для розвитку їхніх яєць.
Стів Мастерс, еколог DWT, наголосив на важливості заповідників для збереження рідкісних видів і місць проживання у Великій Британії. Він відзначив ретельний моніторинг території перед початком реінтродукції, наголосивши на значущості піщаної ящірки в екосистемах вересових пусток.
Молоді ящірки були вирощені в спеціалізованих центрах розведення в неволі, створених для імітації їхнього природного середовища проживання. Піщані ящірки, відомі своїм яскраво вираженим коричневим малюнком і двома смугами вздовж спини, зазвичай трапляються на вересових пустищах, які охороняють, у Сурреї, Дорсеті, Гемпширі та на дюнах Мерсисайда. Вони виростають до 20 см завдовжки, важать близько 15 г і харчуються переважно комахами, павуками і кониками. Припускають, що пожежа у Вінфріт Хіт почалася від багаття, що вкотре підкреслює відповідальність людини перед дикою природою і важливість обережного поводження з нею.
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