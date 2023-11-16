Повернення додому: рідкісний вид ящірок повернули в ареал проживання після масштабної пожежі

Крихітних рептилій знову заселили в пошкоджені масштабною пожежею території. Вважається, що загоряння сталося через зневажливі дії людей.

З метою відновлення популяції піщаних ящірок в одному із заповідників було проведено реінтродукцію цих рептилій після сильної пожежі у Вінфріт Хіт у квітні 2020 року. Унаслідок пожежі, що вимагала участі 45 пожежників, знищили територію, що дорівнює двом футбольним полям. Відтоді Dorset Wildlife Trust (DWT) не спостерігав піщаних ящірок у цьому районі, пише BBC.

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Щоб протистояти цій втраті, DWT випустив два десятки піщаних ящірок і планує завезти ще 150 особин, вирощених у неволі. Перед цим фонд провів необхідні роботи з управління середовищем існування, щоб забезпечити ящіркам відповідні умови, зосередившись на створенні голих місць проживання, необхідних для розвитку їхніх яєць.

Наслідки пожежі 2020 року у Вінфріт Хіт Фото: Dorset Wildlife Trust

Стів Мастерс, еколог DWT, наголосив на важливості заповідників для збереження рідкісних видів і місць проживання у Великій Британії. Він відзначив ретельний моніторинг території перед початком реінтродукції, наголосивши на значущості піщаної ящірки в екосистемах вересових пусток.

Молоді ящірки були вирощені в спеціалізованих центрах розведення в неволі, створених для імітації їхнього природного середовища проживання. Піщані ящірки, відомі своїм яскраво вираженим коричневим малюнком і двома смугами вздовж спини, зазвичай трапляються на вересових пустищах, які охороняють, у Сурреї, Дорсеті, Гемпширі та на дюнах Мерсисайда. Вони виростають до 20 см завдовжки, важать близько 15 г і харчуються переважно комахами, павуками і кониками. Припускають, що пожежа у Вінфріт Хіт почалася від багаття, що вкотре підкреслює відповідальність людини перед дикою природою і важливість обережного поводження з нею.

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