Рідкісне відкриття: 2 000 печаток проливають світло на повсякденне життя у стародавній Туреччині

Доліш, місто, засноване близько 2200 років тому на території нинішньої провінції Газіантеп, було важливим місцем у минулому, частиною регіону, пізніше анексованого Римською імперією в 72 році нашої ери.

Археологи в Туреччині зробили захопливе відкриття в стародавньому місті Доліш (Doliche), яке проливає світло на його багату історію. У своїх останніх дослідженнях вчені з Дослідницького центру Малої Азії відкопали понад 2 000 відбитків печаток з архівів міста, пише HeritageDaily.

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Ці відбитки печаток використовували для засвідчення автентичності та скріплення важливих документів і виготовляли шляхом пресування глини в штампи розміром від 5 міліметрів до 2 сантиметрів.

Одним із важливих аспектів цього відкриття є різноманітність знайдених печаток. Професор Майкл Бломер зазначив, що на офіційних печатках міста часто зображені важливі божества, зокрема Юпітер Доліхен, головний бог, якому поклонялися в місті. Це свідчить про прямий зв'язок між цими печатками та міським життям.

Протягом другого і третього століть нашої ери поклоніння Юпітеру Доліхену стало дуже популярним серед римських військових. Споруди, присвячені цьому божеству, називали його "божеством коммагенів", виділяючи його значення в цій місцевості.

Цікаво, що ці печатки знайшли в нижньому фундаменті будівлі архіву, збудованої з міцних вапнякових блоків Фото: Asia Minor Research Centre

Менші печатки демонструють поєднання зображень і символів, показуючи, як релігія впливала на життя мешканців міста.

"Боги на печатках дають уявлення про релігійне середовище людей. Міфічні фігури або рідкісні приватні портрети вказують на сильний греко-римський вплив", — сказав професор.

Цікаво, що ці печатки знайшли в нижньому фундаменті будівлі архіву, збудованої з міцних вапнякових блоків. Ця будівля, досить велика (розміром 8 х 25 метрів) і багатоповерхова, складалася з кількох кімнат. Хоча багато римських міст мали архіви для зберігання контрактів і важливих документів, досі знайдено лише кілька таких споруд часів Римської імперії.

Дослідницька група також виявила, що самі архівні документи знищені, ймовірно, через велику пожежу, що сталася близько 253 року нашої ери. Це збігається з історичними подіями, такими як похід перського царя Шапура I, коли він зруйнував численні міста в римській провінції.

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