Зубний біль залишиться в минулому. Учені випробовують новий знеболювальний препарат

Біль у ділянці рота є поширеною проблемою, а наявні препарати мають низку побічних ефектів. Новий і доволі незвичний метод лікування покликаний поліпшити ситуацію.

У недавньому дослідженні Ратгерського університету вивчаються можливості канабідіолу (КБД), що входить до складу марихуани, в лікуванні гострого зубного болю. У дослідженні взяла участь 61 людина з гострим зубним болем, яким призначали або препарат КБД, або плацебо, пише Dentistry.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Результати наукової роботи засвідчили значне зниження больових відчуттів у тих, хто приймав КБД, причому приблизно у 85% з них біль зменшився не менше ніж на 50%. Крім того, у тих, хто приймав КБД, спостерігалася сильніша сила прикусу, що свідчить про поліпшення функції зубів, заявили автори.

Дослідження, проведене під керівництвом Ванесси Чрепа, доцентки Ратгерської школи стоматології, було продиктоване необхідністю пошуку безпечніших альтернатив опіоїдним знеболювальним. Традиційно стоматологи активно призначають опіоїди, проте зростаюче занепокоєння з приводу звикання і смертельних наслідків підштовхнуло до пошуку альтернатив, які не спричиняють звикання і не мають психоактивних властивостей.

Хоча марихуану та її компоненти вивчали і раніше, у цьому дослідженні основна увага приділялася КБД через відсутність у нього психоактивних ефектів.

Чрепа наголошує на необхідності подальшого вивчення ефективності КБД у лікуванні післяопераційного болю та її потенційного синергізму з іншими знеболювальними препаратами. Мета полягає в тому, щоб впровадити отримані результати у звичайну стоматологічну практику, запропонувавши безпечніше й ефективніше рішення для лікування гострого зубного і, можливо, інших запальних больових станів, кажуть учені.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про несподівану причину не пропускати вечірнє чищення зубів перед сном. Результати нового дослідження свідчать про те, що ця звичка не тільки зміцнить зуби, а й матиме інший позитивний ефект.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.