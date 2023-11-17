Знайшли за 80 років: вчені ідентифікували останки зниклого безвісти пілота Другої світової

Завдяки сучасним технологіям дослідники змогли знайти останки американського пілота та ідентифікувати їх. Він був одним із членів екіпажу бомбардувальника, що розбився на Сицилії під час Другої світової війни.

Близько 80 років тому, під час Другої світової війни, на Сицилії, Італія, розбився американський бомбардувальник. Серед членів екіпажу був 2-й лейтенант Гілберт Халдін Маєрс, доля якого після катастрофи залишалася загадкою, пише IFLScience.

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Тепер, завдяки передовим методам криміналістики, Маєрса нарешті вдалося ідентифікувати. Літак, на борту якого перебували він і п'ять інших членів екіпажу з ВПС США, впав приблизно за 0,8 кілометра від аеродрому Скіакка в липні 1943 року.

Дослідженням останків Маєрса керували команда з пошуку та ідентифікації жертв конфліктів Кренфілдського університету (CRICC) та Агентство з обліку військовополонених і зниклих безвісти (DPAA) Міністерства оборони США.

CRICC, що складається з 20 судово-медичних експертів, ретельно розкопала місце катастрофи. Девід Ерріксон, старший викладач археології та антропології в Інституті судової медицини Кренфілда, пояснив: "Під час наших операцій ми систематично розкопували землю, ретельно досліджуючи кожен шматочок, який міг бути кісткою або іншим доказом".

У складних умовах сицилійського місця розкопок застосовано мокрий скринінг — процес, коли розкопаний матеріал просівають через воду, щоб відокремити і проаналізувати людські останки та артефакти.

Серед уламків літака команда успішно знайшла людські останки. Потім їх відправили до лабораторії DPAA, яка відома як найбільша й найрізноманітніша бібліотека ідентифікації скелетів у світі. Судові антропологи, використовуючи аналіз ДНК та інші докази, такі як особисті речі, підтвердили, що знайдені останки належать 2-му лейтенанту Гілберту Халдіну Майєрсу.

Девід Ерріксон виділив важливість цього відкриття, заявивши: "Повернення останків 2-го лейтенанта Майєрса не тільки полегшує належне повне поховання з військовими почестями, але й дозволяє родині отримати будь-які знайдені особисті речі. Найважливіше, це приносить завершення для сімей тих, хто зник безвісти або загинув у бою".

Маєрса поховали 10 листопада в Сент-Пітерсбурзі, штат Флорида.

Ідентифікація пілота є частиною більших зусиль, оскільки понад 72 000 американських військовослужбовців часів Другої світової війни залишаються зниклими безвісти, і є надія, про 39 000 з них можна дізнатися. Однак, на цьому шляху існують певні труднощі.

Ніколас Маркес-Грант, судовий антрополог з Кренфілдського інституту судової експертизи, пояснив: "Іноді такі розкопки можуть не дати нічого або залишатися неоднозначними", посилаючись на такі проблеми, як змінений рельєф місцевості або використання землі після інциденту.

Попри ці виклики, Маркес-Грант додав, що такі знахідки, як у Маєрса, демонструють можливість пошуку зниклих безвісти під час конфліктів.

Він заявив: "У цьому випадку участь у пошуках зниклого безвісти військовослужбовця була великим привілеєм, що дозволило родині Гілберта Халдіна Маєрса заспокоїтися".

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