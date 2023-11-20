Економія не шкодить. Дешеві ліки від мігрені діють не гірше за дорогі

Нове масштабне дослідження з'ясувало, наскільки ефективними є поширені та дешеві препарати для лікування мігрені, як порівняти їх із дорожчими аналогами.

Нещодавнє комплексне дослідження, проведене Університетом Бергена (Норвегія), показало, що деякі старі, більш доступні препарати від мігрені однаково ефективні для запобігання нападам мігрені, як і нові, більш дорогі засоби. Ця наукова робота може відкрити альтернативні можливості для людей, які шукають доступні рішення щодо лікування мігрені, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Мігрень — це не просто сильний головний біль, а інтенсивна пульсація в одному зі боків голови, яка може супроводжуватися нудотою, блювотою, чутливістю до світла і звуку. Існує два основних типи лікарських препаратів для лікування мігрені: абортивні засоби для зняття гострих симптомів і профілактичні препарати для зниження частоти і тяжкості нападів.

У новому дослідженні основна увага приділялася профілактичним засобам. Порівнювали традиційні препарати, такі як бета-блокатори, антидепресанти та протисудомні засоби, і нові варіанти, такі як моноклональні антитіла до CGRP і ботулотоксин А (Ботокс). Для оцінки ефективності цих препаратів у реальному світі проводили моніторинг використання пацієнтами препаратів для лікування гострої мігрені, зокрема триптанів.

Триптани, що належать до класу препаратів для зняття гострої мігрені, зв'язуються із серотоніновими рецепторами в головному мозку і зменшують запалення та набряк кровоносних судин. Для оцінки ефективності профілактичних препаратів було проведено аналіз структури їх споживання. Провідна авторка дослідження Марте-Гелен Б'єрк пояснила, що скорочення споживання триптанів або тривале, безперервне застосування профілактичних препаратів свідчить про їхню ефективність.

Використовуючи дані норвезької бази рецептів, автори дослідження вивчили записи понад 100 тис. пацієнтів з мігренню за період з 2010 по 2020 рік. Вимірювали частоту збереження (тривалість безперервного приймання) та ефективність (зниження приймання триптанів) різних профілактичних препаратів, включно з бета-блокаторами, кандесартаном, лізиноприлом, топіраматом, моноклональними антитілами до CGRP, ботулінічним токсином А, клонідином і симвастатином.

Отримані результати свідчать про різну частоту утримання та ефективність цих препаратів. Примітно, що після закінчення року найвищі показники збереженості спостерігалися у ботулотоксину А, моноклональних антитіл CGRP і симвастатину. Цікаво, що симвастатин і амітриптилін, які зазвичай використовують для лікування холестерину і депресії відповідно, показали таку саму або більшу ефективність порівняно з бета-блокаторами, стандартною терапією першої лінії.

Дослідження показало, що дешевші препарати, які добре зарекомендували себе, можуть бути настільки ж ефективними, як і дорожчі альтернативи, у профілактиці мігрені. Однак дослідники визнали наявність деяких обмежень, таких як непрямий метод вимірювання з використанням триптанів і відсутність оцінки впливу неспецифічних препаратів для лікування гострих станів. Наразі проводяться подальші дослідження, присвячені вивченню можливостей препаратів, що знижують рівень холестерину, у профілактиці мігрені.

Раніше Фокус писав про те, як позбутися мігрені. З'ясувалося, що рівень цукру безпосередньо пов'язаний з головним болем.

Також Фокус писав про новий спосіб боротьби з мігренню. Схвалено перший назальний спрей швидкої дії для лікування мігрені.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.