Сюрприз для астрономів. У дуже далеких галактиках виявлено несподіваний хімічний елемент

Аналіз хімічного складу 23 галактик із раннього Всесвіту показав наявність елемента, якого не очікували побачити вчені.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі The Astrophysical Journal Letters, вчені виявили, що дуже далекі галактики з раннього Всесвіту мають несподівані особливості. Нове відкриття допоможе краще зрозуміти еволюцію перших галактик у Всесвіті, пише Space.

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Учені вивчили дані спостережень за раннім Всесвітом, проведені космічним телескопом Вебб, щоб краще зрозуміти їхню еволюцію. Телескоп спостерігав за 23 галактиками, які сформувалися через 2-3 млрд років після Великого вибуху.

Аналіз даних підніс кілька несподіваних сюрпризів. Зокрема, вчені з'ясували, що ці галактики мають вищу температуру, ніж очікувалося, а також у хімічному складі галактик було виявлено важкі елементи, але один із цих елементів вчені взагалі не очікували знайти.

Астрономи після аналізу даних з'ясували, що в складі галактик, окрім найпоширеніших хімічних елементів — водню та гелію — є ще й важчі елементи: азот, кисень, кремній, сірка, аргон і нікель. Перші п'ять елементів із цього списку вчені припускали знайти, але виявлення нікелю, який важчий за залізо, стало для них повною несподіванкою. За словами вчених, вони навіть не сподівалися знайти нікель у таких ранніх галактиках.

Аналіз хімічного складу 23 галактик із раннього Всесвіту показав наявність хімічного елемента, якого не очікували побачити вчені Фото: NASA

Річ у тім, що навіть у галактиках, які сформувалися пізніше, ніж досліджувані об'єкти з раннього Всесвіту, нікель зустрічається дуже рідко. І це після того, як у цих галактиках з'явилося і зникло кілька поколінь зірок, які після вибуху наднових розповсюджували по галактиках дедалі важчі хімічні елементи.

З огляду на те, що важкі елементи народжуються в надрах зірок, при цьому що вони важчі, то зірка має бути наповнена більшою кількістю елементів, отриманих від минулих поколінь, чітко дивовижним є виявлення нікелю в такий ранній період історії Всесвіту. Науковці кажуть, що в надрах зірок у досліджуваних галактиках відбувається щось унікальне і поки що не відоме астрономам. Що стосується занадто високої температури галактик, ніж очікувана для таких об'єктів з раннього Всесвіту, то це може бути пов'язано з унікальним хімічним складом галактик, вважають учені.

Як уже писав Фокус, телескоп Вебб показав невідомі особливості центру Чумацького Шляху. Вчені отримали нові дані про загадковий регіон, де з'являються нові зірки. Він розташований на відстані 300 світлових років від центральної чорної діри нашої галактики.

Також Фокус писав про те, що тепер є можливість почути, як звучить центр нашої галактики, адже вчені змогли перетворити візуальні дані на звук.