Легко зміцнить здоров'я. Учені розповіли про переваги рослинної їжі для серця

Нове дослідження підкреслило переваги рослинної їжі, як здорової альтернативи продуктам тваринного походження, що зміцнює організм.

Нове дослідження виявило переваги для здоров'я людей, які надають перевагу рослинній їжі, а не продуктам тваринного походження, таким як червоне і перероблене м'ясо, яйця і молочні продукти. Проведений аналіз численних досліджень демонструє потенціал дієтичних втручань у зниження ризику хронічних захворювань і смертності, пише Knowridge.

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Під час дослідження, проведеного Сабіною Шлезінгер і Лукасом Швінгшаклем, було проаналізовано дані з 37 джерел, включно з 24 проспективними когортними дослідженнями. Дослідження було присвячене вивченню впливу на здоров'я заміни певних продуктів тваринного походження на рослинні. Результати виявилися вельми примітними:

Заміна 50 г переробленого м'яса на 28-50 г горіхів призвела до зниження захворюваності на серцево-судинні захворювання на 27%.

Заміна переробленого м'яса бобовими призвела до зниження ризику серцево-судинних захворювань на 23%.

Заміна одного яйця на день на 25-28 г горіхів знизила ризик серцево-судинних захворювань на 17%.

Однак у дослідженні не було відзначено істотного зниження ризику серцево-судинних захворювань у разі заміни м'яса птиці та риби на рослинні продукти.

У дослідженні також вивчали вплив цих змін у раціоні харчування на рівень захворюваності на діабет 2-го типу та загальну смертність:

Заміна 50 г переробленого м'яса на 10-28 г горіхів на день на 22% знижує ризик розвитку діабету 2-го типу.

Заміна одного яйця на день на 30 г цільного зерна або 10 г горіхів знижує ризик розвитку діабету 2-го типу на 21% і 18% відповідно.

Перехід з переробленого м'яса на горіхи також показав зниження ризику смертності від усіх причин на 21%.

Незважаючи на обнадійливі результати, автори наголошують на необхідності проведення додаткових досліджень для повного розуміння впливу на здоров'я заміни продуктів тваринного походження на рослинні альтернативи. У майбутньому можна буде вивчити вплив на здоров'я різних замінників м'яса і молока.

Проведене дослідження підкреслює важливість дієти в управлінні ризиками для здоров'я, виступаючи за перехід на рослинну їжу для значного зниження ризику серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу і смертності. Це дослідження стане стимулом для перегляду людиною своїх харчових звичок на користь більш здорового харчування, що сприяє збереженню навколишнього середовища.

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