На Меркурії виявили екзотичні соляні льодовики: під ними може існувати життя (фото)

Це відкриття показує, що навіть найекстремальніші умови на першій від Сонця планеті можуть іноді повторювати умови на Землі.

На найменшій планеті Сонячної системи і першій планеті від Сонця — Меркурії — вчені виявили екзотичні соляні льодовики. Це відкриття показує, що навіть найекстремальніші умови у внутрішній частині Сонячної системи можуть іноді повторювати умови на Землі. Вчені вважають, що соляні льодовики можуть створити відповідні умови для життя. Адже схоже екстремальне середовище існування існує на Землі і тут процвітає мікробне життя. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Planetary Science Journal, припускають, що під такими соляними льодовиками можуть існувати більш гостинні для життя підземні райони, ніж поверхня Меркурія, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Виявлені на Меркурії соляні льодовики приховує шар гірських порід, але вони проявилися на поверхні внаслідок ударів астероїдів. Науковці вважають, що ці льодовики виникли з шарів, багатих летючими речовинами, тобто елементами та сполуками, що легко випаровуються, і які були життєво важливими для виникнення життя на Землі. Нове відкриття припускає, що на Меркурії існує більше летких речовин, ніж вважалося раніше.

На найменшій планеті Сонячної системи і першій планеті від Сонця — Меркурії — вчені виявили екзотичні соляні льодовики Фото: NASA

Вчені вважають, що льодовики, ймовірно, утворилися через потоки солі і після їх розміщення вони зберігали летючі речовини понад 1 млрд років. Льодовики на Меркурії, виявлені в сірчаному полярному регіоні планети, мають складну конфігурацію із западинами, що утворюють сублімаційні ями (сублімація — це процес, за допомогою якого тверде тіло миттєво перетворюється на газ, минаючи фазу рідини). Вчені вважають, що удари астероїдів оголюють летючі речовини, вони сублімуються в гази і залишають після себе порожнечі.

За словами вчених, їхнє відкриття кидає виклик сучасній теорії утворення багатих летючими речовинами шарів. Вважається, що вони з'являються внаслідок процесів диференціації мантії, коли мінерали розділяються на різні шари всередині планети. Але соляні льодовики на Меркурії з'явилися інакше, вважають учені.

Поверхня Меркурія Фото: NASA

Мільярди років тому Меркурій мав атмосферу, але потім вона випарувалася, але перед цим у неї значно змінювалася температура протягом тривалих нічних періодів і денних періодів. Через це частина атмосфери переходила з газоподібного в рідкий стан і відбувалося випадання дощів, які утворили невеликі озера з солоних сполук і води. Потім вода випарувалася, а сіль залишилася під шаром твердих частинок.

Як уже писав Фокус, Меркурій зменшується в розмірах і планета вже втратила 7 км. Вчені вважають, що Меркурій поступово остигає через витік тепла з внутрішньої частини планети.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли відповідь на питання, чому схожих на Чумацький Шлях галактик дуже мало в локальному Всесвіті. Тут здебільшого існують еліптичні галактик і майже немає спіральних галактик.

Також Фокус писав про те, що вчені продовжують вивчати чорну діру M87*, яка знову дивує своїми незвичайними особливостями.