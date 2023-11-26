Мікроскопічний модник. Учені виростили найменші у світі вуса на еритроциті (фото)

Унікальна у своєму роді операція покликана звернути увагу на проблеми чоловічого здоров'я, що включають рак простати і яєчок, а також психічні захворювання.

Під час унікальної співпраці австралійські вчені та Австралійський Червоний Хрест успішно виростили на еритроциті крихітні вусики розміром лише 5 мікрометрів. Це починання спрямоване на підтримку Movember — глобальної благодійної організації, що займається проблемами чоловічого здоров'я, такими як психічне здоров'я, рак простати і рак яєчок, пише Cosmos.

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Процес виготовлення унікальних вусів почався зі здачі крові в Мельбурні. У Центрі кріоелектронної мікроскопії Рамасіотті при Університеті Монаша клітину, витягнуту з крові, підготували на предметному склі із золотим покриттям і вкрили металевим шаром завтовшки близько 15 нанометрів. За допомогою скануючого електронного мікроскопа з сфокусованим іонним пучком, здатного труїти й осаджувати крихітні структури, фахівці Мельбурнського центру нанофабрикації додали мікроскопічні вусики.

Створення вусів полягало в нашаруванні 3D-друкованої полімерної смоли та прикріпленні її до еритроцита за допомогою мікроманіпулятора. Ця складна процедура символізує підтримку чоловічого здоров'я, хоча вона і невидима неозброєним оком.

Зображення міні-вусів, поміщених на еритроцит Фото: Australian Red Cross Lifeblood

Проєкт Lifeblood підкреслює важливість донорства крові для лікування таких поширених причин смерті чоловіків, як серцево-судинні захворювання та різні види раку. Здача крові не тільки допомагає іншим людям, а й дає змогу донорам перевірити своє здоров'я.

Під час Movember австралійські донори крові отримають спеціальну пов'язку, розроблену одним із засновників Movember Тревісом Гароном. Він високо оцінив креативність кампанії, що підкреслює значення донорства крові для чоловічого здоров'я.

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