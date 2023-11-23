Військо "суперсвиней" захопило Канаду і готується прорватися до США: вчені схвильовані

Дослідники вважають, що вибухова популяція диких свиней, які невпинно плодяться, може обернутися екологічною катастрофою.

Дикі свині не є місцевими жителями Північної Америки, проте були завезені сюди з Європи наприкінці 1980-х років, щоб урізноманітнити канадське тваринництво. У результаті гібридні свині швидко розмножувалися і поширилися територією країни — це зробило їх найпліднішими інвазивними ссавцями Канади, пише Daily Mail.

Дикі свині є гібридами, що поєднують у собі навички виживання диких євразійських кабанів з розмірами домашніх свиней і високою плодючістю. Вага представників цього виду сягає від 54 до 113 кілограмів, а вчені вже визнали їх "найагресивнішими тваринами на планеті".

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У результаті ця армія буквально змітає все на своєму шляху: дикі свині можуть спустошити сільське господарство і поширити хвороби, наприклад африканську чуму свиней, як на диких тварин, так і на домашніх.

У Канаді вже мешкають десятки тисяч диких свиней Фото: Getty Images

Під час нового дослідження група канадських учених задокументувала щонайменше 62 00- випадків спостереження диких свиней, одна з яких розташована всього за 29 кілометрів від Міннесоти. За словами аспірантки Університету Саскачевану (США) Рут Ашим, це є справжньою проблемою, тому що армія диких свиней насправді незабаром може переступити кордони США.

За словами вчених, дикі свині являють собою "катастрофу екологічного поїзда". Ці плідні селекціонери виявилися вельми успішним інвазивним видом. Раніше вчені вважали, що диким свиням не вдасться вижити в суворих умовах Канади, проте реальність така, що вони змогли пристосуватися до низьких температур, не втративши здатності безперервно плодитися.

Команда зазначає, що популяція диких свиней може завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу, наприклад:

спричинити ерозію ґрунту;

погіршити якість води;

знищити посіви;

винищувати дрібних ссавців, амфібій і птахів.

За словами професора Університету Саскачевану Раяна Брука, основна проблема полягає в тому, що навіть втрата 65% і більше популяції диких свиней щороку не змінить ситуацію — кількість тварин і далі збільшуватиметься. Ба більше, вчені тепер побоюються, що агресивні тварини незабаром виберуться за територію Канади та перетнуть кордон США, де продовжать захоплювати нові території.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю загадково радіоактивних диких кабанів Баварії.