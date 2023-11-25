У Норфолку знайшли схованку з рідкісними монетами середньовічного короля Англії (фото)

Цей скарб включав сім монет, викарбуваних за часів правління короля Стефана, і ще дві монети, датовані правлінням наступників Стефана, Генріха II і III.

У Ваймондхемі у графстві Норфолк, що на сході Англії, шукач скарбів зробив дивовижну знахідку за допомогою металошукача. Він виявив колекцію срібних монет, датованих XII століттям — епохою, сповненою історичного значення, пише Arkeonews.

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У схованці було сім монет, викарбуваних за часів правління короля Стефана, і дві монети часів правління його наступників, Генріха II і III. Король Стефан, нащадок Вільгельма Завойовника, зійшов на трон після смерті короля Генріха I, що ознаменувало бурхливий період, затьмарений жорстокою громадянською війною з його суперницею за трон, дочкою Генріха Матильдою.

Знахідка пенні часів правління короля Стефана особливо важлива, оскільки ці срібні вироби є одними з найважчих для пошуку серед усіх середньовічних монет Фото: ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL

Про цю визначну знахідку оголосив нумізмат Адріан Марсден, який співпрацює зі Службою історичного середовища Норфолка. За словами Марсдена, цей скарб містить різноманітні монети — два пенні, три обрізані півпенні й дві обрізані чверті часів правління Стефана, а також дві обрізані чверті коротких хрестоподібних пенні часів правління Генріха II і III.

Знахідка пенні часів правління короля Стефана особливо важлива, оскільки ці срібні вироби є одними з найважчих для пошуку серед усіх середньовічних монет.

Марсден припустив, що монети епохи короля Стефана могли зберігатися разом у гаманці, тоді як дві додаткові срібні монети, ймовірно, хтось пізніше загубив.

"Я підозрюю, що це втрата гаманця, тому що у вас порізані половинки і четвертинки. У скарб ви ховаєте найкращі монети, які у вас є", — сказав фахівець.

Щоб впоратися з нестачею грошей, люди грубо рубали срібні монети на різні дрібні шматочки, ефективно збільшуючи грошову масу в обігу Фото: ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL

Норманське завоювання Англії 1066 року мало глибокий вплив, зруйнувавши складну економіку країни. Ця подія спричинила регрес щонайменше на століття, залишивши Англію в стані грошового дефіциту протягом XI і XII століть.

Щоб впоратися з нестачею грошей, люди грубо рубали срібні монети на різні дрібні шматочки, ефективно збільшуючи грошову масу в обігу. Оскільки нових монет карбували не так багато, особливо за часів правління короля Стефана, натрапити на ці монети, навіть у їхньому неідеальному стані, справді досить незвично і цінно.

Ця знахідка проливає світло на епоху, позначену неспокоєм та економічними викликами. Вона забезпечує відчутний зв'язок з минулим, даючи нам уявлення про те, як люди справлялися з фінансовими труднощами в ті часи. Крім того, вона показує рідкісність певних історичних артефактів та їхню важливість для розуміння нашої історії.

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