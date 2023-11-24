Збільшити тривалість життя на 10 років можливо: вчені розповіли, як це зробити

Нове дослідження показує, що певна дієта є ефективним способом продовження життя на роки.

Тисячоліттями вчені по всьому світу намагаються знайти спосіб зберегти здоров'я і молодість та жити довше. У новому дослідженні вчені виявили, що ефективний спосіб збільшити тривалість життя на десятиліття дійсно існує — потрібно лише дотримуватися певної дієти, пише Science Alert.

У новому дослідженні під керівництвом Ларса Фаднеса, дослідника громадської охорони здоров'я з Бергенського університету в Норвегії, команда змоделювала тривалість життя близько 500 000 осіб, які протягом тривалого часу документували свої харчові звички. Дані були взяті з Британського біобанку, а їхній збір розпочався ще 2006 року.

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Команда розділила учасників на групи залежно від режиму їхнього харчування і того, як вони змінювалися з плином часу:

нездорові їдці;

середньостатистичні їдці;

здорові їдці;

ті, хто дотримувався дієти довголіття.

У своїх результатах учені також врахували вживання алкоголю, куріння і фізичну активність реципієнтів. Команда виявила, що чоловіки та жінки у віці 40 років, які поступово перейшли від нездорового харчування до дотримання здорової дієти, збільшили тривалість життя в середньому на 9 років.

При цьому ті, хто відмовився від вживання солодких напоїв і обробленого м'яса, а також дотримувався дієти, багатої на цільнозернові продукти, горіхи, фрукти, овочі та помірну кількість риби (так звана дієта довголіття), у середньому збільшили тривалість життя на 10 років.

Значно менший приріст тривалості життя спостерігався в груп реципієнтів, які від самого початку дотримувалися середньої дієти, а також тих, хто покращив свої харчові звички в більш пізньому віці. І все ж вчені виявили, що навіть люди у віці 70 років можуть збільшити тривалість свого життя на 4-5 років, якщо дотримуватимуться здорової дієти або так званої дієти довголіття.

За словами іншої авторки роботи, дослідниці харчування населення в Університеті Дікіна Кетрін Лівінгстон, ця робота важлива, тому що вкотре підкреслює, що харчування має значний вплив на тривалість нашого життя.

Водночас учені визнають, що будуть потрібні додаткові ширші дослідження, що охоплюють різні країни, вік і раси, щоб бути впевненими, що їх можна застосувати до всіх людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що допоможе жінкам дожити до 100 років і більше.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.