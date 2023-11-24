Відкрити нові смакові горизонти. Учений розповів, як навчитися насолоджуватися різною їжею

На думку вчених, наші смакові вподобання не є чимось незмінним у більш зрілому віці. Вони розкрили досить просту тактику привчання своїх рецепторів до чужих їм смаків.

Харчові вподобання формуються під впливом природних і вроджених факторів, і розуміння цього факту може допомогти людині розширити свої кулінарні горизонти. Смак — складна система, створена для навігації в навколишньому середовищі, містить сенсори в роті та носі, які визначають різні харчові сполуки, що створюють смак їжі. На смакові вподобання впливають такі фактори, як вік, генетика, навколишнє середовище і навіть бактерії, що містяться в слині, пише The Conversation.

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Генетичні чинники відіграють помірну роль у харчових вподобаннях, як показали проведені раніше подвійні дослідження, але навколишнє середовище і культурне знайомство з різними продуктами харчування також істотно формують ці вподобання. Навчання відбувається здебільшого в дитинстві через безпосередній досвід і моделювання поведінки, спостережуваної в інших, розповідає Ніколас Арчер, науковий співробітник відділу сенсорних, смакових і споживчих наук, CSIRO.

За словами експерта, з віком вподобання змінюються: наприклад, діти зазвичай віддають перевагу солодким і солоним смакам, а згодом починають сприймати і гіркі смаки. Дорослі та підлітки схильні до впливу ширшого спектра чинників навколишнього середовища.

Набуття смаку до певних продуктів, як-от кава або пиво, часто відбувається в зрілому віці під впливом соціального контексту та фізіологічних впливів. Однак можна також пристраститися до здорових продуктів, які спочатку можуть здатися не надто привабливими, наприклад, до капусти або жирної риби.

Стратегії отримання задоволення від нових продуктів охоплюють багаторазове повторення, поєднання їх зі знайомими смаками, вживання їжі в позитивному контексті, спробу спробувати їх, коли хочеться їсти, і розуміння особистих мотивів зміни раціону харчування. Також корисно починати з раннього віку, оскільки смаки дітей більш податливі.

Різноманітне харчування має величезне значення для здоров'я, і подолання прискіпливості до їжі важливе для того, щоб уникнути дефіциту поживних речовин і знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Розуміння і зміна своїх харчових уподобань — ключовий крок на шляху до здорового харчування.

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