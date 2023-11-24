Сумнівний внесок у науку. Учені заявили, що Дарвін помилявся в питаннях статі та раси

Хоча знаменитий учений мав упередженість щодо багатьох наукових істин, автори нової книжки заявляють, що він скоріше був жертвою ситуації, що склалася в суспільстві.

У книзі, присвяченій 150-річчю виходу друком книги Чарльза Дарвіна "Походження людини", автори критично аналізують теорії Дарвіна про статеву та расову приналежність, наголошуючи на тому, як його хибні уявлення й надалі впливають на суспільні погляди. У книзі "Надзвичайно цікава проблема" розглядаються ідеї Дарвіна про статевий добір як ключовий фактор еволюції, а також обговорюється, як ці ідеї вплинули на його погляди на расові групи та гендерні відмінності, пише DW.

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Книга Дарвіна "Походження людини", опублікована 1871 р., стала продовженням його попередніх праць, у якій розглядалися такі теми, як статевий добір, розвиток людських рас, різні форми поведінки людини і тварин. Однак деякі з його тверджень, особливо щодо расових і статевих відмінностей, відображають упередженість того часу. Наприклад, Дарвін приписував такі психічні риси, як інтелект і материнська любов, статевому добору і вважав, що чоловіки від природи сміливіші та винахідливіші, ніж жінки.

Автори книжки, серед яких такі історики та антропологи, як Джанет Браун, Джеремі ДеСільва та Голлі Дансворт, оцінюють роботи Дарвіна в контексті сучасних уявлень. Вони відзначають нездатність Дарвіна визнати деякі наукові істини, попри наявність відповідних даних. Наприклад, його нездатність визнати значення викопної стародавньої людини, а також його гендерні упередження, які проявилися в його листуванні з Антуанеттою Браун Блеквелл, видатною жінкою-науковцем тієї епохи.

Автори стверджують, що погляди Дарвіна, які сформувалися під впливом суспільних і наукових норм його часу, сприяли виникненню стійких системних упереджень. Агустін Фуентес, один з авторів, вказує на те, що хибні погляди Дарвіна щодо раси відображають скоріше системні структури переконань, ніж індивідуальний расизм, наголошуючи на тривалому впливі цих переконань у таких галузях, як нерівність у сфері охорони здоров'я та соціальна нерівність.

Незважаючи на визнання внеску Дарвіна в науку, автори висловлюють різні емоції — від визнання його наукових досягнень до розчарування його упередженістю. Вони розмірковують про те, як могли б змінитися погляди Дарвіна з урахуванням сучасних знань, і припускають, що він, найімовірніше, відкинув би концепцію біологічних рас. У книзі, опублікованій видавництвом Принстонського університету, представлено виважений погляд на спадщину Дарвіна, в якому його наукові досягнення врівноважуються критичним аналізом його недоліків і упереджень.

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