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Учені знайшли докази масштабних і повторюваних жертвоприношень залізного віку в Іспанії

Ася Небор-Николайчук
Фото: Construyendo Tarteso, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | Дослідивши городище на південному заході Іспанії, вчені встановили, що на цьому місці регулярно здійснювали жертвоприношення тварин

Дослідивши городище на південному заході Іспанії, вчені встановили, що на цьому місці регулярно здійснювали жертвоприношення тварин. Свідчень про такі випадки вкрай мало, тож завдяки дослідженню можна заповнити прогалину у нашому розумінні стародавніх ритуалів.

Учені з Інституту консервації, реставрації та досліджень Валенсії в Іспанії та Вищої ради наукових досліджень оприлюднили цікаві висновки про пам'ятку залізного віку Касас-дель-Турунуело на південному заході Іспанії. Це дослідження виявляє повторювану схему ритуальних жертвоприношень тварин на цьому місці, пише Phys.org.

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Городище Касас-дель-Турунуело, пов'язане з Тартессом, древньою державою, що існувала в Іспанії, і датоване кінцем 5 століття до н. е., слугувало тлом для неодноразових ритуальних жертвоприношень тварин. Це відкриття є особливо важливим, оскільки свідчень про великі жертвоприношення тварин залізного віку в Середземноморському регіоні дуже мало, що створює прогалину в нашому розумінні стародавніх практик.

Дослідники вивчили 6 770 кісток, які належали 52 тваринам, принесеним у жертву і похованим у три етапи. Це здебільшого були дорослі коні, велика рогата худоба, свині й один собака.

На перших двох етапах скелети були переважно цілими і незміненими, але на третьому, за винятком коней, скелети мали ознаки переробки на їжу. Це свідчить про те, що ритуали в Касас-дель-Турунуело супроводжувалися певною формою спільної трапези, що додає унікального виміру стародавнім практикам.

Що робить це дослідження ще незвичнішим, так це різноманітність жертовних практик протягом кількох років. Навмисний відбір дорослих тварин, а не молодих, а також важливість вогню, про що свідчать спалені рештки рослин і тварин, дають важливі подробиці про ритуали на цьому місці. Примітно, що Касас-дель-Турунуело вирізняється з-поміж інших археологічних пам'яток незвично великою кількістю принесених у жертву коней.

Дослідники виділяють роль масових жертвоприношень тварин у контексті європейських суспільств залізного віку. Це дослідження не лише розкриває таємниці ритуальних жертвоприношень тварин, але й сприяє нашому ширшому розумінню ритуальної поведінки тартессійців у залізному віці.

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