Захищаючи крихкий розум: учені виявили користь овочів у боротьбі з хворобою Альцгеймера

Нещодавнє дослідження виділило нові, раніше невідомі маркери хвороби, які дозволять виявляти хворобу на ранніх етапах. Крім того, вчені виділили користь певних овочів у боротьбі із захворюванням.

Хвороба Альцгеймера, від якої страждають мільйони людей, є прогресуючим захворюванням головного мозку, і наука постійно намагається знайти нові способи боротьби з цим підступним і важким станом. Нещодавнє дослідження вчених виявило нову, потенційно надважливу обставину: у пацієнтів із хворобою Альцгеймера в мозку помітно знижений рівень певних дієтичних антиоксидантів, пише Knowridge.

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Ці антиоксиданти, включно з лютеїном, зеаксантином, лікопіном і вітаміном Е, борються з окислювальним ушкодженням мозку, що є одним із чинників розвитку хвороби Альцгеймера. Вони в достатку містяться в рослинах. Особливо багаті на лютеїн і зеаксантин такі продукти, як капуста, шпинат, кукурудза і помаранчевий перець.

Попередні дослідження показали зв'язок між підвищеним вмістом цих антиоксидантів і поліпшенням когнітивних функцій. Дієта MIND, в якій основна увага приділялася продуктам, багатим на антиоксиданти, значно знижувала ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Нова доповідь К. Кетлін Дорей встановлює прямий зв'язок між зниженням рівня каротиноїдів у мозку та хворобою Альцгеймера. Концентрація цих антиоксидантів у мозку хворих на хворобу Альцгеймера була приблизно вдвічі нижчою, ніж у нормальному мозку.

Це дослідження дає змогу запропонувати нові методи діагностики та профілактики, наприклад, вимірювання оптичної щільності макулярного пігменту в сітківці, яка може відображати рівень антиоксидантів у мозку. Можливо, за допомогою цього неінвазивного методу стане можливим раннє виявлення та втручання.

Дорей виступає за дотримання дієти, багатої на каротиноїди, і регулярні фізичні вправи для підтримання здоров'я мозку і потенційного зниження ризику деменції.

Це дослідження підкреслює важливість дієтичних антиоксидантів для підтримки здоров'я мозку і пропонує новий погляд на профілактику хвороби Альцгеймера.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.