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Технології та наука

Захищаючи крихкий розум: учені виявили користь овочів у боротьбі з хворобою Альцгеймера

овочі, молекули, Альцгеймер
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Дієта MIND, насичена продуктами, багатими на антиоксиданти, значно знижувала ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Нещодавнє дослідження виділило нові, раніше невідомі маркери хвороби, які дозволять виявляти хворобу на ранніх етапах. Крім того, вчені виділили користь певних овочів у боротьбі із захворюванням.

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Хвороба Альцгеймера, від якої страждають мільйони людей, є прогресуючим захворюванням головного мозку, і наука постійно намагається знайти нові способи боротьби з цим підступним і важким станом. Нещодавнє дослідження вчених виявило нову, потенційно надважливу обставину: у пацієнтів із хворобою Альцгеймера в мозку помітно знижений рівень певних дієтичних антиоксидантів, пише Knowridge.

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Ці антиоксиданти, включно з лютеїном, зеаксантином, лікопіном і вітаміном Е, борються з окислювальним ушкодженням мозку, що є одним із чинників розвитку хвороби Альцгеймера. Вони в достатку містяться в рослинах. Особливо багаті на лютеїн і зеаксантин такі продукти, як капуста, шпинат, кукурудза і помаранчевий перець.

Попередні дослідження показали зв'язок між підвищеним вмістом цих антиоксидантів і поліпшенням когнітивних функцій. Дієта MIND, в якій основна увага приділялася продуктам, багатим на антиоксиданти, значно знижувала ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Нова доповідь К. Кетлін Дорей встановлює прямий зв'язок між зниженням рівня каротиноїдів у мозку та хворобою Альцгеймера. Концентрація цих антиоксидантів у мозку хворих на хворобу Альцгеймера була приблизно вдвічі нижчою, ніж у нормальному мозку.

Це дослідження дає змогу запропонувати нові методи діагностики та профілактики, наприклад, вимірювання оптичної щільності макулярного пігменту в сітківці, яка може відображати рівень антиоксидантів у мозку. Можливо, за допомогою цього неінвазивного методу стане можливим раннє виявлення та втручання.

Дорей виступає за дотримання дієти, багатої на каротиноїди, і регулярні фізичні вправи для підтримання здоров'я мозку і потенційного зниження ризику деменції.

Це дослідження підкреслює важливість дієтичних антиоксидантів для підтримки здоров'я мозку і пропонує новий погляд на профілактику хвороби Альцгеймера.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.