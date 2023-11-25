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Технологии и наука

Защищая хрупкий разум: ученые выявили пользу овощей в борьбе с болезнью Альцгеймера

овощи, молекулы, Альцгеймер
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Диета MIND, насыщенная продуктами, богатыми антиоксидантами, значительно снижала риск развития болезни Альцгеймера

Недавнее исследование выделило новые, ранее неизвестные маркеры болезни, которые позволят обнаруживать болезнь на ранних этапах. Кроме того, ученые выделили пользу определенных овощей в борьбе с заболеванием.

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Болезнь Альцгеймера, от которой страдают миллионы людей, является прогрессирующим заболеванием головного мозга, и наука постоянно пытается найти новые способы борьбы с этой коварным и тяжелым состоянием. Недавнее исследование ученых выявило новое, потенциально важнейшее обстоятельство: у пациентов с болезнью Альцгеймера в мозге заметно снижен уровень определенных диетических антиоксидантов, пишет Knowridge.

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Эти антиоксиданты, включая лютеин, зеаксантин, ликопин и витамин Е, борются с окислительным повреждением мозга, которое является одним из факторов развития болезни Альцгеймера. Они в изобилии содержатся в растениях. Особенно богаты лютеином и зеаксантином такие продукты, как капуста, шпинат, кукуруза и оранжевый перец.

Предыдущие исследования показали связь между повышенным содержанием этих антиоксидантов и улучшением когнитивных функций. Диета MIND, в которой основное внимание уделялось продуктам, богатым антиоксидантами, значительно снижала риск развития болезни Альцгеймера.

Новый доклад К. Кэтлин Дорей устанавливает прямую связь между снижением уровня каротиноидов в мозге и болезнью Альцгеймера. Концентрация этих антиоксидантов в мозге больных болезнью Альцгеймера была примерно вдвое ниже, чем в нормальном мозге.

Это исследование позволяет предложить новые методы диагностики и профилактики, например, измерение оптической плотности макулярного пигмента в сетчатке, которая может отражать уровень антиоксидантов в мозге. Возможно, с помощью этого неинвазивного метода станет возможным раннее выявление и вмешательство.

Дорей выступает за соблюдение диеты, богатой каротиноидами, и регулярные физические упражнения для поддержания здоровья мозга и потенциального снижения риска деменции.

Данное исследование подчеркивает важность диетических антиоксидантов для поддержания здоровья мозга и предлагает новый взгляд на профилактику болезни Альцгеймера.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.