Защищая хрупкий разум: ученые выявили пользу овощей в борьбе с болезнью Альцгеймера

Недавнее исследование выделило новые, ранее неизвестные маркеры болезни, которые позволят обнаруживать болезнь на ранних этапах. Кроме того, ученые выделили пользу определенных овощей в борьбе с заболеванием.

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Болезнь Альцгеймера, от которой страдают миллионы людей, является прогрессирующим заболеванием головного мозга, и наука постоянно пытается найти новые способы борьбы с этой коварным и тяжелым состоянием. Недавнее исследование ученых выявило новое, потенциально важнейшее обстоятельство: у пациентов с болезнью Альцгеймера в мозге заметно снижен уровень определенных диетических антиоксидантов, пишет Knowridge.

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Эти антиоксиданты, включая лютеин, зеаксантин, ликопин и витамин Е, борются с окислительным повреждением мозга, которое является одним из факторов развития болезни Альцгеймера. Они в изобилии содержатся в растениях. Особенно богаты лютеином и зеаксантином такие продукты, как капуста, шпинат, кукуруза и оранжевый перец.

Предыдущие исследования показали связь между повышенным содержанием этих антиоксидантов и улучшением когнитивных функций. Диета MIND, в которой основное внимание уделялось продуктам, богатым антиоксидантами, значительно снижала риск развития болезни Альцгеймера.

Новый доклад К. Кэтлин Дорей устанавливает прямую связь между снижением уровня каротиноидов в мозге и болезнью Альцгеймера. Концентрация этих антиоксидантов в мозге больных болезнью Альцгеймера была примерно вдвое ниже, чем в нормальном мозге.

Это исследование позволяет предложить новые методы диагностики и профилактики, например, измерение оптической плотности макулярного пигмента в сетчатке, которая может отражать уровень антиоксидантов в мозге. Возможно, с помощью этого неинвазивного метода станет возможным раннее выявление и вмешательство.

Дорей выступает за соблюдение диеты, богатой каротиноидами, и регулярные физические упражнения для поддержания здоровья мозга и потенциального снижения риска деменции.

Данное исследование подчеркивает важность диетических антиоксидантов для поддержания здоровья мозга и предлагает новый взгляд на профилактику болезни Альцгеймера.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.