Секрети минулого Австралії: чому дерева марара важливі для світу (фото)

Завдяки співпраці між археологами, урядом та корінним населенням, дослідники хочуть зберегти священні місця віраджурі, корінного народу Австралії

Завдяки співпраці між народом віраджурі, урядом штату Новий Південний Уельс та археологами, нещодавнє дослідження розкрило давні таємниці різьблених дерев (марара) і поховань віраджурі (дхабуганья) на південному сході Австралії, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У цьому дослідженні, завдяки зусиллям місцевих земельних служб Центрального Тейбллендсу, Ініціативної групи Гаанха-була, Місцевої земельної ради аборигенів Оранжа, Чоловічої корпорації Ярравула Нгуллубул, Університету Ла Троб та Університету Денвера в США, поєднано традиційні культурні знання віраджурі з найсучаснішими археологічними методами, такими як георадар та 3D-моделювання.

Дослідження не лише дає нове розуміння місцезнаходження марара і поховань, але й забезпечує їхній довгостроковий захист і управління. Дослідження відіграло вирішальну роль у репатріації та перепохованні предків, які раніше вивезли.

Дослідження не лише дає нове розуміння місцезнаходження марара і поховань, але й забезпечує їхній довгостроковий захист і управління Фото: Australian Archaeology (2023). DOI: 10.1080/03122417.2023.2219378

Сьогодні залишилася лише жменька марара, а багато поховань приховані ерозією та сучасними практиками землекористування. Використовуючи георадар, дослідники неінвазивно проаналізували і нанесли на карту зміни в ґрунті, щоб уточнити своє розуміння місця поховання високопоставленого чоловіка з племені віраджурі.

Грег Інгрем, співробітник із питань аборигенних громад у місцевій земельній службі Центрального Тейбллендсу, висловив захоплення з приводу цього відкриття. "Це була чудова можливість і партнерство для наукового проєкту під керівництвом аборигенів, — сказав він. — Старійшини віраджурі спрямували західну науку на підтримку їхніх теперішніх культурних знань, де культурні індикатори не були очевидними через моделі землекористування з часів колонізації".

Старійшина віраджурі Ніл Інгрем зазначив важливість філософії віраджурі "Yindyamarra" (повага до культури) у проєкті. "Ми змогли поділитися нашими знаннями про країну, продемонструвавши, що західна методологія і традиційна методологія, культура, цінності, земля і зв'язок з країною можуть йти разом", — сказав він.

Провідна дослідниця докторка Керолайн Спрай з Університету Ла Троб наголосила на важливості включення традиційних культурних знань у науковий підхід.

"Марара віраджурі є загадковими та унікальними в Австралії та в усьому світі. Наше дослідження розкриває приховану історію Австралії і заохочує людей поглянути на ці дерева у зв'язку з погляду віраджурі", — пояснила Спрай.

Вона також додала, що для віраджурі ці дерева є священними місцями, які розповідають історії, вірування, традиційні культурні практики та зв'язок з країною. Дослідження не лише зберігає і поважає культурну спадщину народу віраджурі, але й відкриває вікно для всіх нас, щоб оцінити і зрозуміти багату історію, яку несуть ці дерева і поховання.

Раніше Фокус писав, чому генетичний зв'язок вказує на міграцію древніх людей з України до Західної Європи.

А також ми розповідали, що найдавніші мумії не мають стосунку до Єгипту. Науковці розповіли, хто муміфікував померлих першим.