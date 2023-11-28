Антарктичне СПА. Косатки експлуатують айсберги, щоб повернути шкірі гладкість (фото)

Дослідники виявили, що ссавці використовують величезні брили льоду, щоб прибрати лущення на шкірі, що виникають у холодній воді Антарктиди.

Напади косаток на човни в Гібралтарській протоці за останні кілька років привернули до китів-вбивць безліч уваги. Вчені раз у раз спостерігають за ссавцями, щоб розгадати їхню дивну поведінку і зрозуміти, чому вони атакують човни. Однак у новому дослідженні вчені в Антарктиді помітили щось дивовижне — косатки використовують айсберги, щоб повернути шкірі гладкість за допомогою антарктичного СПА, пише IFLScience.

Звички догляду за шкірою в крижаних водах Антарктиди були вперше помічені під час зйомок нової серії "Неймовірні подорожі тварин" телеканалу National Geographic WILD. Дослідники помітили, що косатки використовують шорстку поверхню айсбергів, щоб зняти зі шкіри подразники.

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За словами вчених, така поведінка китів, імовірно, є адаптацією, яка допомагає тваринам подолати один із недоліків плавання в холодних водах. Основна проблема полягає в тому, що косатки не можуть линяти в мінусовій воді, а тому на їхній шкірі накопичуються жовто-зелені водорості. У результаті ця сімейна група косаток освоїла антарктичне СПА — ссавці використовують шорсткі брили льоду як "скраб".

У холодних водах на тілі косаток накопичуються водорості Фото: National Geographic WILD's

Альтернативним розв'язанням проблеми надокучливих водоростей могла б стати подорож завдовжки трохи більше ніж 11 000 кілометрів — до клімату, де вода досить тепла, щоб косатки могли самостійно линяти, очищаючи свою шкіру.

Зазначимо, що подорож косаток з Антарктичних вод до тепліших вважається однією з найдовших міграцій, яку будь-яка тварина здійснює виключно з метою догляду за шкірою. У результаті вченим вперше вдалося виявити, що деякі косатки настільки розумні, що знайшли спосіб розв'язати проблему на місці та відмовилися від тривалої подорожі.

Косатки використовують айсберги як "скраб" Фото: National Geographic WILD's

Відомо, що косатки надзвичайно розумні тварини, проте дослідження показують, що вони не єдині китоподібні, які практикують складні процедури догляду. Ще у 2014 році вчені виявили, що група дельфінів займається самолікуванням і треться об корали. Подразнення від коралів призводить до виділення слизу, що містить 17 активних метаболітів, які дають змогу залікувати рани.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли, як миються горбаті кити.