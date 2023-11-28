Улюбленець проживе довше: вчені розробляють ліки, що продовжують життя великим собакам

Новий препарат обіцяє продовжити життя великих собак, які живуть набагато менше за дрібні породи. Вчені націлені вивести розробку на ринки вже найближчими роками.

Інноваційний препарат, спрямований на продовження життя собак великих порід, розробляється біотехнологічною компанією Loyal, розташованою в Сан-Франциско. Цей препарат, який поки що перебуває на стадії експерименту, привернув увагу громадськості своєю потенційною ефективністю, пише Wired.

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Тривалість життя великих собак зазвичай коротша, ніж у дрібних порід: наприклад, бернські гірські собаки та грейтдани живуть лише шість-вісім років, у той час як такі породи, як коргі та чихуахуа, можуть доживати до 15 або 20 років відповідно. Мета компанії Loyal — подолати цей розрив у тривалості життя.

Експериментальні ліки, що вводяться у вигляді ін'єкцій кожні три-шість місяців, спрямовані на гормон IGF-1, пов'язаний зі зростанням і метаболізмом. Рівень цього гормону вищий у великих собак через генетичні чинники, і вважається, що він впливає на їхню коротшу тривалість життя. Дослідження, проведені на інших видах тварин, показують, що маніпуляції з IGF-1 можуть збільшити тривалість життя.

Під час перших випробувань Loyal протестували препарат на 130 собаках і успішно знизили рівень IGF-1 у великих собак до рівня, характерного для собак середніх розмірів, спостерігаючи при цьому мінімальні побічні ефекти. Масштабніше дослідження за участю близько 1 000 собак планують розпочати у 2024-2025 роках, щоб отримати більш переконливі докази впливу препарату на тривалість життя.

Loyal також розробляє два інших препарати: таблетовану форму ліків для подовження життя для собак великих і гігантських порід і ще одну таблетку для старіючих собак усіх розмірів. Компанія сподівається вивести свій ін'єкційний препарат на ринок до 2026 року, за умови схвалення Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Це починання не лише важливе для здоров'я собак, а й має ширше значення. Розуміння факторів, що впливають на тривалість життя собак, може допомогти у вивченні здоров'я людини, оскільки собаки та люди мають багато спільних генетичних рис. Однак деякі експерти, наприклад ветеринарний генетик Даніка Баннаш, попереджають, що роль IGF-1 у довголітті собак до кінця не вивчена, і необхідні додаткові дослідження, особливо з урахуванням того, що інші гени також можуть відігравати роль у тривалості життя.

Пошук таких методів лікування відображає зростаючу відповідальність перед нашими собачими компаньйонами, вирішуючи генетичні проблеми, що виникли в результаті багатовікової селекції. Ці дослідження спрямовані не тільки на поліпшення якості життя собак, а й підкреслюють зв'язок між людьми та їхніми улюбленцями, прагнучи продовжити час, який вони проводять разом.

Раніше Фокус писав про причини, через які собаки їдять траву. У новому дослідженні вчені пролили світло на те, чому нашим собакам так подобається тягнути до рота все, що "погано лежить" на землі.

Також Фокус писав про те, що собаки краще слухаються жінок, ніж чоловіків. Аналіз активності мозку собак показав, що вона підвищується, коли з тваринами говорять саме жінки.

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