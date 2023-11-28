Понад 5 тисяч років міграції: вчені знайшли причини виникнення таємничої мови (фото)

Завдяки аналізу стародавньої ДНК вчені знайшли докази міграції стародавніх людей із Мексики до Каліфорнії. Це призвело до появи мовної сім’ї, походження якої давно дивувало вчених.

Дослідження під керівництвом Натана Накацуки з кафедри генетики Гарвардської медичної школи проливає світло на давнє минуле Каліфорнії. Воно розкриває генетичну подорож, яка пов'язує міграції з Мексики з появою мексиканських предків у Центральній та Південній Каліфорнії, починаючи приблизно з 5 200 років тому, пише Phys.org.

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Давнє коріння в Каліфорнії

Дослідження фокусується на регіоні Чумаш, що простягається вздовж узбережжя Каліфорнії від Малібу на північ від Пасо-Роблес, включаючи Нормандські острови. Найдавніші зразки ДНК з цього регіону датуються щонайменше 7400 роками, виявляючи дивовижний зв'язок із сучасними південноамериканцями та людиною Анзік з Монтани, яка пов'язана з культурою Кловіс, що існувала приблизно 12 800 років тому.

Анзік-1, молодий хлопчик, похований разом з артефактами культури Кловіс, є одним із найдавніших людських останків у Північній Америці. Його генетичний профіль пов'язує його з корінним населенням по всій Америці, включаючи Бразилію, Чилі та печерну стоянку в Неваді.

Дослідження заглиблюється в генетичні хитросплетіння стародавніх людей із північного заходу Мексики, припускаючи зв'язок з найдавнішими людьми з Перу. Це натякає на виразний перуанський родовід серед корінних жителів Мексики, що передує культурі Кловіс на 12 800 років.

Важливо, що регіон Чумаш демонструє тривалу спорідненість з культурою Кловіс, на відміну від інших досліджених регіонів Америки. Дослідники припускають, що цей тривалий зв'язок вплинув на генетичні та мовні ландшафти Каліфорнії.

Дослідження заглиблюється в генетичні хитросплетіння стародавніх людей із північного заходу Мексики Фото: Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06771-5

Розгадування мовних таємниць

До появи фортів католицької місії народ чумашів процвітав у 150 незалежних містах і селах, розмовляючи шістьма близькоспорідненими уто-ацтекськими мовами. Ця мовна сім'я, що простягається від Айдахо до Коста-Ріки, довгий час спантеличувала дослідників своїм походженням. Дослідження, що використовує генетичну кластеризацію, припускає масштабний рух генетичних ліній з Північно-Західної Мексики до Південної та Центральної Каліфорнії близько 5 200 років тому.

Цей рух потенційно відіграв певну роль у поширенні уто-ацтекських мов, ознаменувавши собою значний міграційний період, що передував запровадженню кукурудзяного землеробства.

Всупереч попереднім припущенням, дослідження не виявило жодних доказів полінезійського чи австралоазійського генетичного внеску у давніх каліфорнійців та мешканців північно-західної Мексики. Це розвіює попередні спроби пов'язати чумашів з полінезійцями на основі схожості у будівництві каное. Використання чумашами каное з червоного дерева, хоча і схоже за конструкцією, не має генетичних зв'язків з Полінезією, враховуючи відсутність полінезійських генів в Америці.

Обговорюючи давніх корінних американців, дуже важливо враховувати часовий контекст. Дослідження охоплює період, що передував присвоєнню європейцями таких назв, як Пасо-Роблес і Каліфорнія. Ця часова перспектива кидає виклик європоцентричному поняттю "Нового світу", беручи до уваги багату історію та цивілізації, що передували європейським аналогам.

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