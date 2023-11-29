Рок-зірки стародавньої Землі: динозаври жили швидко і часто помирали молодими

У новому дослідженні вчені розповіли про тривалість найбільших тварин, які коли-небудь жили на нашій планеті.

Десятки мільйонів років тому по Землі бродили динозаври — найбільші тварини, які коли-небудь жили на Землі. Потім близько 66 мільйонів років тому вони загинули внаслідок падіння астероїда, втім, деякі нові дослідження не згодні з цим твердженням: ШІ припускає, що динозаври вимерли внаслідок вулканічної активності на стародавній Землі, пише IFLScience.

У новому дослідженні керівник відділу викопних хребетних у лондонському Музеї природної історії, професор Пол Баррет розповів про те, як динозаври жили на Землі, якою була тривалість їхнього життя і від чого вони помирали, доки астероїд не погубив їх усіх.

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Вчені можуть визначити, скільки часу тварині потрібно для того, щоб досягти повного розміру або дорослого життя, проте надзвичайно складно зрозуміти, якою є тривалість їхнього життя загалом. За словами Баррета, сьогодні у вчених просто немає ефективного методу визначення того, як довго динозаври жили за межами повнорозмірного діапазону.

Однак учені помітили одну цікаву річ: динозаври мали тенденцію вмирати, поки ще ростуть. Як правило, ссавці досягають дорослих розмірів, розмножуються і потім живуть далі. Однак динозаври, схоже, йшли іншим шляхом: вони досягали репродуктивного віку, починали розмножуватися, а потім помирали, не досягнувши повнорозмірного потенціалу.

За словами Баррета, більшість скам'янілостей динозаврів, які вони з колегами вивчили, свідчать про те, що більшість динозаврів помирали, доки ще тривав їхній ріст, утім, кілька скам'янілостей свідчать про те, що були й старожили — вони померли, коли ріст зупинився. Професор полюбляє порівнювати життя динозаврів із життям рок-зірок: здебільшого ці найбільші з усіх тварин, що коли-небудь жили на Землі, жили яскраво та швидко, а помирали молодими.

Професор Пол Барретт Фото: The Trustees of the Natural History Museum

За словами вченого, наука використовує річні кільця в кістках для визначення того, як швидко росли динозаври. Дослідники розрізають кістки динозаврів і вивчають під мікроскопом, у результаті вони бачать різні тканини, з яких складається кістка.

Баррет також зазначає, що розмір тварини корелює з довголіттям: по суті, чим більша тварина, тим довша її тривалість життя. Передбачається, що дуже великі динозаври-зауроподи, ймовірно, жили від 30 до 50 років, водночас дрібніші види, імовірно, жили не більше 10 років.

Професор також зазначає, що динозаври, які не гинули від хижацтва, імовірно, помирали від хвороб, невдач, ударів блискавок, падінь дерева або повені. Однак найпоширенішими причинами смерті все ж вважаються голод і відсутність води.

Раніше Фокус писав про те, що на інших планетах все ще можуть жити динозаври: вчені з'ясували, як їх знайти.