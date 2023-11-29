Трагедія Бхопала. Населення досі страждає від катастрофи 1984 року: що сталося

Дослідники з Каліфорнійського університету виявили, що катастрофа в Бхопалі має наслідки, які зачепили і сучасні покоління. Внаслідок витоку хімікатів за три десятиліття постраждало близько 30 тисяч людей.

У 1984 році місто Бхопал, Індія, стало свідком страшної промислової катастрофи. На заводі з виробництва пестицидів стався витік понад 40 тонн токсичного газу, що призвело до миттєвої загибелі людей і довготривалих наслідків для здоров'я, пише IFLScience.

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Нещодавнє дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Дієго проливає світло на довготривалі наслідки цієї трагічної події.

Тієї фатальної ночі в грудні 1984 року завод з виробництва пестицидів Union Carbide випустив смертоносну хмару газу метил-ізоціанату, яка уразила територію в радіусі 7 кілометрів навколо об'єкту. Газ просочився в сусідні житлові будинки, спричиняючи нестерпний біль, нудоту, печіння в очах і піну з рота. В наступні дні тисячі людей постраждали від цього впливу, а наслідки призвели до приголомшливої кількості смертей — до 30 000 протягом наступних трьох десятиліть.

У червні 2023 року, фахівці з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго опублікували дослідження, яке показало, що наслідки катастрофи в Бхопалі поширюються навіть далі, ніж передбачалося раніше. У ньому взяли участь 47 817 осіб у віці 15-49 років у штаті Мадхья-Прадеш, а також науковці використали соціально-економічні дані про 13 369 чоловіків, народжених між 1960 і 1990 роками, та інформацію про 1 260 осіб, народжених між 1981 і 1985 роками в радіусі 250 кілометрів від Бхопала.

За словами Прашанта Бхарадваджа, співавтора і професора Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, дослідження виявило серйозні довгострокові наслідки для здоров'я тих, хто вижив, починаючи від респіраторних та неврологічних проблем і закінчуючи ураженням опорно-рухового апарату та офтальмологічними наслідками. Шокує те, що дослідження виявило докази впливу на кілька поколінь, особливо на дітей, які народилися після катастрофи.

Дослідники спостерігали чотирикратне збільшення кількості викиднів, а також підвищений ризик мертвонародження та неонатальної смертності серед цього покоління. Гордон МакКорд, ще один автор дослідження, додав, що люди, які перебували в утробі матері під час інциденту 1984 року, можуть зіткнутися з вищим ризиком розвитку інвалідності та раку в подальшому житті. Важливо, що дослідження кидає виклик попереднім переконанням, демонструючи, що вплив катастрофи охопив набагато ширшу територію, ніж визнавалося раніше.

Попри десятиліття, що минули, багато постраждалих все ще шукають справедливості. У 1989 році компанія Union Carbide погодилася на виплату компенсації у розмірі 470 мільйонів доларів, але учасники кампанії постійно наполягають на більшій компенсації. У березні 2023 року Верховний суд Індії відхилив вимогу про додаткову компенсацію, а компанія Dow Chemicals, яка придбала Union Carbide у 1999 році, стверджувала, що врегулювання 1989 року було справедливим і остаточним.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго сподіваються, що їхні висновки допоможуть кількісно оцінити справжній масштаб збитків від катастрофи. Вони виділяють важливість розуміння соціальних витрат і наслідків для кількох поколінь для політичних міркувань, наголошуючи, що наслідки виходять далеко за межі безпосередньої смертності і захворюваності, які спостерігаються в період після катастрофи.

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