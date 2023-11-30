Екстрена перевірка. Створено простий та ефективний спосіб діагностики струсу мозку

Новий пристрій, розроблений вченими, здатний з легкістю діагностувати можливий струс одразу після його отримання, просканувавши око постраждалої людини.

Дослідники з Бірмінгемського університету розробили революційний неінвазивний пристрій для швидкої діагностики струсу мозку. Цей портативний прилад, що використовує безпечний лазер, спрямований в око, виявляє біомаркери пошкодження тканин мозку, забезпечуючи критично важливу діагностику на місці невдовзі після травми голови, пише New Atlas.

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Ця розробка життєво важлива у спорті та інших видах діяльності з підвищеним ризиком, де струси мозку — одна з форм травматичного ушкодження мозку (ТПМ) — трапляються часто, але часто їх важко діагностувати одразу через малопомітні ранні симптоми.

Пристрій, що отримав назву EyeD, використовує раманівську спектроскопію, точний аналітичний метод, для виявлення специфічних білків і ліпідів, що вказують на пошкодження мозку. Прилад був протестований на "фантомному оці" і свинячому оці і показав багатообіцяючі результати в диференціації здорових і уражених ТБІ тканин. Примітно, що EyeD сумісний зі смартфоном, що підвищує зручність його використання і потенціал для широкого застосування. Інтеграція з алгоритмом штучного інтелекту SKiNET також прискорює і спрощує процес діагностики.

Концепт механізму роботи нового пристрою EyeD Фото: University of Birmingham

Потенційний вплив EyeD дуже великий. Він може змінити методи оцінки травм голови медичними працівниками, особливо в екстрених ситуаціях і в спорті. Простота використання в поєднанні зі швидкою і точною діагностикою робить його потенційним ігровим інструментом у лікуванні ТБИ. Наступні кроки включають в себе подальші дослідження для оцінки його ефективності в клінічних умовах та інтеграції в поточні медичні протоколи.

Раніше Фокус писав про те, що черепно-мозкові травми в будь-якому віці можуть змінити процеси в нашому мозку. Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Також Фокус писав про те, що штучний інтелект допоміг відновити пам'ять людини після пошкодження мозку. Новий метод лікування, що включає стимуляцію мозку для поліпшення функцій пам'яті за допомогою штучного інтелекту, показує вражаючі результати.

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